Mujer Ataca con un Objeto Punzocortante a Chofer de la Ruta 647 en Guadalajara

Un conductor del transporte público resultó lesionado luego de ser atacado con un objeto punzocortante por una mujer que viajaba como pasajera en una unidad de la ruta 647, en calles de la colonia Universitaria, en Guadalajara. Tras la agresión, la presunta responsable descendió del camión y escapó del lugar.

Los hechos ocurrieron sobre Marcelino García Barragán, al cruce con Fray Antonio de Segovia, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la mujer comenzó a comportarse de manera agresiva. Cuando el conductor intentó convencerla para que modificara su comportamiento, la pasajera lo atacó con un objeto punzocortante.

La agresión dejó al trabajador con cuatro lesiones en diferentes partes del cuerpo: una en la espalda, otra en el costado derecho y dos más en uno de sus brazos. La mujer logró retirarse antes de que pudiera ser localizada por las autoridades.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la mujer ni las razones que habrían provocado su comportamiento.

Hasta el momento no se tienen datos sobre el paradero de la mujer agresiva.