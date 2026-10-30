Seguridad

Mujer Ataca con un Objeto Punzocortante a Chofer de la Ruta 647 en Guadalajara

El conductor fue agredido mientras circulaba por avenida Marcelino García Barragán y Fray Antonio de Segovia, en la colonia Universitaria; presentó cuatro heridas en distintas partes del cuerpo

Mujer ataca a conductor de transporte público en Guadalajara.Mujer ataca a conductor de transporte público en Guadalajara. Foto: N+

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La mujer huyó tras la agresión y el chofer recibió atención por lesiones en la espalda, el costado derecho y un brazo

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