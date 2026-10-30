Accidentes

Choque en Carretera a Chapala Deja Dos Hombres Muertos y Dos Lesionados

Las víctimas, de aproximadamente 30 años, viajaban en la parte trasera de un auto compacto

accidente en El TapatíoLos tripulantes eran de Ciudad de México. Foto: N+

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Accidente mortal en San Pedro Tlaquepaque: dos fallecidos y dos lesionados tras impactar contra un árbol.

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