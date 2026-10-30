Choque en Carretera a Chapala Deja Dos Hombres Muertos y Dos Lesionados

Un fuerte accidente registrado sobre la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, dejó un saldo de dos hombres muertos y dos más lesionados.
De acuerdo con los primeros reportes, cuatro hombres procedentes de la Ciudad de México, quienes se encontraban en la ciudad por motivos laborales, viajaban a bordo de un vehículo compacto cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y terminó impactándose contra un árbol, justo en la bajada de El Tapatío.
Debido a la fuerza del impacto, el automóvil brincó la valla metálica de contención y terminó proyectado contra el árbol. Dos de los ocupantes, quienes viajaban en la parte trasera del sedán, quedaron sin vida al interior del vehículo.
Los reportes de emergencia movilizaron a distintas corporaciones hasta el lugar. A su llegada, paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero confirmaron el fallecimiento de dos hombres de aproximadamente 30 años.
Por su parte, el conductor y el copiloto resultaron con lesiones de consideración y fueron atendidos en el sitio. Elementos de la Policía Municipal resguardaron la escena y detuvieron a ambos sobrevivientes, debido a que ninguno reconocía haber conducido el automóvil.
Entre las líneas de investigación se encuentra la posible conducción a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Estos señalamientos deberán ser esclarecidos por elementos de la Fiscalía del Estado, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizarán las investigaciones correspondientes.