Choque en Carretera a Chapala Deja Dos Hombres Muertos y Dos Lesionados

Un fuerte accidente registrado sobre la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, dejó un saldo de dos hombres muertos y dos más lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro hombres procedentes de la Ciudad de México, quienes se encontraban en la ciudad por motivos laborales, viajaban a bordo de un vehículo compacto cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y terminó impactándose contra un árbol, justo en la bajada de El Tapatío.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil brincó la valla metálica de contención y terminó proyectado contra el árbol. Dos de los ocupantes, quienes viajaban en la parte trasera del sedán, quedaron sin vida al interior del vehículo.