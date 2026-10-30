Corte de Agua Hoy en Tampico: Estas Colonias No Tendrán Servicio por 6 Horas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Sur anunció una suspensión temporal del suministro de agua potable en distintas colonias de Tampico, debido a trabajos de rehabilitación en una línea de fraccionadores.

De acuerdo con el aviso, las labores comenzarán este viernes 30 de octubre a las 10:00 de la noche, en la línea ubicada en Rinconada Chairel, entre Cerrada y avenida Chairel, en la colonia Altavista.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de seis horas, por lo que se prevé que concluyan alrededor de las 4:00 de la mañana del sábado 31 de octubre. Después de ese horario comenzará el restablecimiento gradual del servicio.

¿Qué colonias de Tampico se quedarán sin agua?

COMAPA Sur informó que la suspensión temporal del suministro afectará a las siguientes colonias:

Ampliación Luis Echeverría

Ampliación Nuevo Amanecer

Ampliación Unidad Modelo

Ampliación Vista Hermosa

Armora (Armora Nicolás)

Choferes

Country Club

Cumbres Vista Bella

El Charro

El Ojital

Francisco San Pedro

FOVISSSTE Chairel 1

FOVISSSTE Chairel 2

FOVISSSTE Petrolera

Fraccionamiento 7 Leguas

Fraccionamiento Berlín

Fraccionamiento Colina del Sol

Fraccionamiento Diamante

Fraccionamiento Esmeralda

Fraccionamiento Flamboyanes

Fraccionamiento Gema

Fraccionamiento La Florida

Fraccionamiento Loma Bonita

Fraccionamiento Loma Real

Fraccionamiento San Pedro

Fraccionamiento Sección 33

Fraccionamiento Vista Bella

Fray Andrés de Olmos

Gonzalo García

Guadalupe

Gustavo Díaz Ordaz

Haciendas del Rull

Hospital Regional

INF. San Pedro

INF. Arena

Irrigación

J. E. Piña I

J. E. Piña II

J. E. Piña III

Luis Echeverría

La Bola

Laderas Vista Bella

Las Violetas

Linda Vista

Loma Alta

Lomas de Champayán

Lomas de la Aurora

Lomas de Rosales

Lomas del Chairel

Lomas del Naranjal

Los Maestros

Manantial

Militar

Minerva

Monte Alegre

Nuevo Amanecer

Nuevo Aeropuerto

Pensiones Militares

Petrolera

Plaza Palmas

Sierra Morena

Unidad Modelo

Universidad Sur

Villa Los Arcángeles

Villa San Pedro

Villas Chairel

Vista Chairel

Vista Chairel 2

Vista Hermosa

Zona Militar

¿A qué hora regresará el agua en Tampico?

El organismo operador estima que los trabajos terminarán a las 4:00 de la mañana del sábado 31 de octubre; sin embargo, el suministro se recuperará de manera gradual conforme avance la normalización del servicio.

COMAPA Sur pidió comprensión y paciencia a los usuarios ante las posibles molestias ocasionadas por estas labores.