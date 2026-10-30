Sociedad

Corte de Agua Hoy en Tampico: Estas Colonias No Tendrán Servicio por 6 Horas

Se anunciaron trabajos de rehabilitación en la infraestructura hidráulica que provocarán la suspensión temporal del vital líquido

Corte de Agua Hoy en Tampico: Estas Colonias No Tendrán Servicio por 6 HorasCorte de Agua Hoy en Tampico: Estas Colonias No Tendrán Servicio por 6 Horas. Foto: N+

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Corte de agua en Tampico: 6 horas sin servicio en colonias como Altavista y Vista Hermosa. COMAPA Sur trabaja en la infraestructura.

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¿A Qué Hora Inicia Corte de Agua Hoy en Tampico? Estas Colonias No Tendrán Servicio | N+