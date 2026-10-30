Corte de Agua Hoy en Tampico: Estas Colonias No Tendrán Servicio por 6 Horas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Sur anunció una suspensión temporal del suministro de agua potable en distintas colonias de Tampico, debido a trabajos de rehabilitación en una línea de fraccionadores.
De acuerdo con el aviso, las labores comenzarán este viernes 30 de octubre a las 10:00 de la noche, en la línea ubicada en Rinconada Chairel, entre Cerrada y avenida Chairel, en la colonia Altavista.
Los trabajos tendrán una duración aproximada de seis horas, por lo que se prevé que concluyan alrededor de las 4:00 de la mañana del sábado 31 de octubre. Después de ese horario comenzará el restablecimiento gradual del servicio.
¿Qué colonias de Tampico se quedarán sin agua?
COMAPA Sur informó que la suspensión temporal del suministro afectará a las siguientes colonias:
Ampliación Luis Echeverría
Ampliación Nuevo Amanecer
Ampliación Unidad Modelo
Ampliación Vista Hermosa
Armora (Armora Nicolás)
Choferes
Country Club
Cumbres Vista Bella
El Charro
El Ojital
Francisco San Pedro
FOVISSSTE Chairel 1
FOVISSSTE Chairel 2
FOVISSSTE Petrolera
Fraccionamiento 7 Leguas
Fraccionamiento Berlín
Fraccionamiento Colina del Sol
Fraccionamiento Diamante
Fraccionamiento Esmeralda
Fraccionamiento Flamboyanes
Fraccionamiento Gema
Fraccionamiento La Florida
Fraccionamiento Loma Bonita
Fraccionamiento Loma Real
Fraccionamiento San Pedro
Fraccionamiento Sección 33
Fraccionamiento Vista Bella
Fray Andrés de Olmos
Gonzalo García
Guadalupe
Gustavo Díaz Ordaz
Haciendas del Rull
Hospital Regional
INF. San Pedro
INF. Arena
Irrigación
J. E. Piña I
J. E. Piña II
J. E. Piña III
Luis Echeverría
La Bola
Laderas Vista Bella
Las Violetas
Linda Vista
Loma Alta
Lomas de Champayán
Lomas de la Aurora
Lomas de Rosales
Lomas del Chairel
Lomas del Naranjal
Los Maestros
Manantial
Militar
Minerva
Monte Alegre
Nuevo Amanecer
Nuevo Aeropuerto
Pensiones Militares
Petrolera
Plaza Palmas
Sierra Morena
Unidad Modelo
Universidad Sur
Villa Los Arcángeles
Villa San Pedro
Villas Chairel
Vista Chairel
Vista Chairel 2
Vista Hermosa
Zona Militar
¿A qué hora regresará el agua en Tampico?
El organismo operador estima que los trabajos terminarán a las 4:00 de la mañana del sábado 31 de octubre; sin embargo, el suministro se recuperará de manera gradual conforme avance la normalización del servicio.
COMAPA Sur pidió comprensión y paciencia a los usuarios ante las posibles molestias ocasionadas por estas labores.