Tráfico vehicular

Calles Cerradas por Carnaval de Catrinas 2026 en Veracruz: Horario de los Cierres

Prevé tu ruta y evita los cierres viales que este evento generará en este sector del puerto

Desfile de catrinas provocará afectaciones a la circulación vehicular del bulevar Ávila Camacho de VeracruzDesfile de catrinas provocará afectaciones a la circulación vehicular del bulevar Ávila Camacho de Veracruz. Foto: N+

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Se espera que alrededor de mil catrinas desfilen este domingo por el bulevar Ávila Camacho de Veracruz. Planifica tu ruta por que habrá cierres viales por esta celebración del Día de Muertos

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