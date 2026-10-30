Calles Cerradas por Carnaval de Catrinas 2026 en Veracruz: Horario de los Cierres

Se informó acerca de la afectación a la circulación vehicular que se registrará sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz, esto con motivo del carnaval de catrinas que se realizará durante este fin de semana, por lo que se tienen previstos cierres viales desde antes de que inicie el recorrido de este desfile.

Por ello, si tiene pensado acudir a este evento o circular por el bulevar Manuel Ávila Camacho, se exhorta a tomar en cuenta los cierres a la circulación y salga con anticipación, ya que podrían registrarse congestionamientos vehiculares en los alrededores a esta zona.

De acuerdo con lo informado, el desfile se tiene programado para el próximo domingo 1 de noviembre y se prevé arranque a las seis de la tarde; sin embargo, a partir de las cinco se restringirá la circulación en el carril de norte a sur, desde la calle General Figueroa, a la altura del inicio del malecón, hasta la calle Alacio Pérez.

En dicho evento se espera la participación de alrededor de mil personas que recorrerán esta zona caracterizadas de catrinas, por lo que se prevé la llegada de familias y visitantes para disfrutar de este evento con motivo del día de muertos.