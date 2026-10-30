Seguridad

Vigilarán Calles de Tecate Durante Halloween; Advierten Multas por Incumplir Reglas

Autoridades exhortan a evitar máscaras que cubran el rostro, acompañar a menores y no utilizar armas de juguete durante los recorridos

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