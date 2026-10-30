Vigilarán Calles de Tecate Durante Halloween; Advierten Multas por Incumplir Reglas

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate implementará un operativo especial durante la noche del 31 de octubre, con motivo de las celebraciones de Halloween, para prevenir incidentes y mantener el orden en el municipio.

Como parte de las recomendaciones, las autoridades exhortaron a las personas adultas a evitar el uso de máscaras que cubran completamente el rostro o la cabeza, así como acompañar a niñas, niños y adolescentes durante sus recorridos por la vía pública.

También pidieron evitar el uso de armas de juguete o utilería y no arrojar objetos contra elementos de seguridad, otras personas, vehículos o viviendas.

La corporación advirtió que quienes incumplan las indicaciones podrían hacerse acreedores a multas o sanciones, por lo que llamó a la ciudadanía a respetar las medidas preventivas durante las actividades de Halloween.