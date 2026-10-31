Política

'Cuando se Fortalece la Educación Pública, se Fortalece el País', Dice Sheinbaum en Hidalgo

La presidenta inauguró la Universidad Nacional "Rosario Castellanos" en Tecozautla

Claudia SheinbaumClaudia Sheinbaum en conferencia. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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