'Cuando se Fortalece la Educación Pública, se Fortalece el País', Dice Sheinbaum en Hidalgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia del fortalecimiento de la educación pública, como parte de las actividades de la administración federal, durante la inauguración del campus de la Universidad "Rosario Castellanos" en Tecozautla, Hidalgo. "Cuando se fortalece la educación pública, se fortalece el país", afirmó.

Como parte de su gira en la entidad, la mandataria recordó las manifestaciones que se realizaron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante 1986, mientras ella estudiaba en la carrera de Física.

Indicó que, luego de que se buscara subir las cuotas para acceso a la máxima casa de estudios del país durante un periodo vacacional, se desarrolló uno de los movimientos estudiantiles más relevantes, que dio paso al surgimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU).

"Cuando ocurrió eso, los estudiantes nos juntamos y dijimos: 'No puede ser que la universidad pública cueste'", dijo.

Sheinbaum recordó esto como parte de la relevancia de mantener el acceso a la educación pública como un derecho, con motivo de la inauguración del plantel en Hidalgo.

"Ya son 120 mil estudiantes en la Rosario Castellanos y vamos por más. Queremos por lo menos el doble durante todo el sexenio. Esa es la meta", indicó. "Pero lo importante es que tengan acceso a la educación pública".

"Vamos a seguir avanzando en la educación pública; cuando se fortalece la educación pública, disminuye la violencia; cuando se fortalece la educación pública, avanzan los derechos de las mujeres; cuando se fortalece la educación pública, se fortalece el país", aseveró.