Inés 'N', de Conductora de Televisión a Imputada: Cronología de Su Detención

Luego de cinco años de estar prófuga, la exconductora de televisión, Inés 'N', fue detenida en Miami, Florida, y actualmente está bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Después de haber tenido una carrera importante dentro de la televisión nacional, la imputada se volvió aún más mediática cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la investigación en su contra en 2022, aunque el caso data de un año antes.

De acuerdo con el comunicado difundido en 2022, la carpeta de investigación señalaba a la exconductora, a Víctor Manuel 'A', esposo de Inés, a cinco personas más y siete empresas, bajo la mira de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La dependencia fue directa en su señalamiento: "La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel 'A' e Inés 'G', que operaban con supuestos representantes de personas morales", y cuyo monto, el cual habrían obtenido de forma ilegal, asciende a casi 3 mil millones de pesos.

Según la Fiscalía, se les señalaba por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, "bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos", señaló la FGR.

"Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos".

En la tarjeta informativa, la fiscalía detalló que se habían obtenido órdenes de aprehensión y algunos de los involucrados ya estaban recluidos; mientras que en el caso "de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional".

El comunicado fue central, ya que mostraba el entramado que habían llevado a los señalados para cometer los delitos antes mencionados, así como las siguientes acciones para detener a quienes se fugaron.

Para facilitar la lectura, aquí te dejamos en orden cronológico lo más importante de este caso, desde que inició hasta la detención de Inés 'N' en Florida:

En septiembre de 2021: se informó que un juez federal giró la orden de aprehensión contra Inés 'N' y Víctor Manuel Álvarez Puga por operación de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Ese mismo mes, la FGR realizó el trámite ante la Interpol para localizar y detener a la pareja a nivel mundial.

El 14 de octubre de 2021, Inés 'N' habló públicamente sobre su situación y dijo que tenía miedo por más órdenes de aprehensión en su contra por asuntos fiscales, cuando supuestamente había llegado a un acuerdo con el SAT.

Para el 19 de octubre de 2021, se comunicó que Interpol había emitido las fichas de búsqueda solicitadas por nuestro país.

El 29 de octubre de 2021, un juez ordenó la segunda orden de aprehensión ahora por defraudación fiscal equiparada, haciendo efectivos sus temores. La difusión pública se hizo el 6 de julio de 2022.

En enero de 2022, la FGR publica un comunicado donde informa la apertura de una carpeta de investigación contra Inés 'N', Víctor Manuel 'N', cinco personas más y siete empresas.

El 29 de noviembre de 2023, un juez en materia administrativa otorgó un amparo para que se eliminara a Inés 'N' y Víctor Manuel de la Lista de Personas Bloqueadas.

El 4 de marzo de 2025, después de varios meses de litigio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que en acatamiento a lo ordenado por un juzgado en la CDMX, se reanudaron los servicios financieros a la pareja.

Para el 26 de marzo de ese año, la UIF informó que se había sacado a los señalados de la Lista de Personas Bloqueadas, pero recordó que sobre ellos pesaban órdenes de aprehensión.



La fiscalía dijo que, derivado del intercambio de información con el gobierno estadounidense fue asegurada la exconductora, "quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada".

Como ya se señaló, en este momento Inés 'N' está bajo custodia del ICE en Estados Unidos, mientras que el gobierno mexicano había dicho en julio pasado que seguía integrando la petición formal requerida por las autoridades estadounidenses para detenerla y, posteriormente, extraditarla a nuestro país.

Con información de N+

ICM