Política

Inés 'N', de Conductora de Televisión a Imputada: Cronología de Su Detención

La detenida estuvo cinco años prófuga de la justicia mexicana; su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en 2025 en EUA, pero por un asunto migratorio

Inés 'N', exconductora de televisión, fue detenida en Miami, FloridaInés 'N', exconductora de televisión, fue detenida en Miami, Florida. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+