Bajo el Bosque de Chapultepec se Esconde un Misterio con Cráneos y Fémures: Esto Hallamos

Debajo de las cavernas ubicadas en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, se han encontrado restos óseos, entre ellos cráneos humanos, fémures y otros huesos que permanecen dispersos en distintas zonas de estas formaciones naturales.

Durante una expedición realizada por el equipo de N+ Media en una de las áreas más recónditas del bosque capitalino, fueron captadas imágenes de estos restos, cuyo origen podría estar relacionado con la historia del Panteón Civil de Dolores, las antiguas fosas comunes e, incluso, con personas que fueron enterradas fuera de los límites del cementerio.

La investigación permitió identificar que las cuevas se encuentran debajo de este panteón, considerado uno de los más grandes y antiguos de México. Sin embargo, los restos no tendrían una sola procedencia.

Las fosas comunes y los restos del terremoto de 1985

Una de las posibles explicaciones apunta a las fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, donde fueron sepultadas personas que no pudieron ser identificadas, así como víctimas del terremoto de 1985.

De acuerdo con los testimonios recopilados durante el recorrido, estos espacios eran reutilizados cuando se agotaba su capacidad. Al tratarse de un terreno limitado, los restos de las personas enterradas años atrás eran exhumados y, posiblemente, trasladados a otros sitios.

“Las fosas comunes se van reutilizando porque el espacio es finito, no se puede estar ampliando y ampliando. Entonces, cuando se termina el espacio, se exhuman las fosas más antiguas. Dicen que probablemente esos huesos los hayan guardado ahí”, reveló Samuel Otero, administrador del Panteón de Dolores.

Los testimonios de trabajadores del panteón estiman que alrededor de mil 600 cuerpos fueron enterrados en el Panteón Civil de Dolores después de la tragedia.

Jesús González, uno de los sepultureros del camposanto, recordó cómo llegaban los cuerpos durante aquellos días: “Llegaron bastantes, eran camionetas, eran ambulancias que llegaban y nada más para abajo se les echaba tierra y luego otra cama y luego otra cama”.

Brujería y santería: otra actividad en las cuevas

Sin embargo, las fosas comunes y los entierros antiguos no serían los únicos elementos relacionados con este misterioso sitio. Durante la expedición también se reveló que algunas personas utilizan las cuevas y sus alrededores para realizar prácticas asociadas con la santería y la brujería.

Los vigilantes de la zona han encontrado veladoras, fotografías y otros objetos que presuntamente son utilizados en estos rituales. Incluso, señalaron que algunas personas ingresan al panteón con el pretexto de visitar a sus familiares, aunque en realidad llevan objetos para enterrarlos en el lugar.

Estos hallazgos añaden otro elemento a la historia de las cavernas, pues muestran que el sitio no solamente conserva vestigios relacionados con antiguos entierros, sino que también es utilizado por personas que realizan actividades rituales.

¿A quiénes pertenecen los huesos encontrados?

La procedencia exacta de todos los restos humanos continúa siendo desconocida. Una de las explicaciones es que algunos correspondan a víctimas del terremoto de 1985, mientras que otros podrían pertenecer a personas enterradas originalmente en los límites del panteón que, tras modificaciones en la delimitación del terreno, quedaron fuera de sus instalaciones.

La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec guarda así una historia poco conocida, marcada por antiguas fosas comunes, víctimas sin identificar, posibles restos de personas exhumadas y prácticas de brujería y santería.

TLS