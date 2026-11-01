Sociedad

Bajo el Bosque de Chapultepec se Esconde un Misterio con Cráneos y Fémures: Esto Hallamos

Restos humanos y prácticas de brujería en cuevas de Chapultepec. Una expedición de N+ Media cuenta la historia oculta bajo el bosque.

Panteón de Dolores en Chapultepec, CDMXPanteón de Dolores en Chapultepec, CDMX. Foto: N+ Media

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