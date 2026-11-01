Sociedad

Ejército Mexicano Aplica Plan DN-III-E tras Fuertes Lluvias en Guaymas, Sonora

Calles inundadas, caídas de árboles y una persona fallecida fueron de las principales afectaciones tras las precipitaciones registradas

Ejército Mexicano Aplica Plan DN-III-E tras Fuertes Lluvias en Guaymas, SonoraEjército Mexicano Aplica Plan DN-III-E tras Fuertes Lluvias en Guaymas, Sonora. Foto: Sedena

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