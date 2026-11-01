Ejército Mexicano Aplica Plan DN-III-E tras Fuertes Lluvias en Guaymas, Sonora
Calles inundadas, caídas de árboles y una persona fallecida fueron de las principales afectaciones tras las precipitaciones registradas
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Calles inundadas, caídas de árboles y una persona fallecida fueron de las principales afectaciones tras las precipitaciones registradas
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Las lluvias registradas el 29 y 30 de octubre provocaron inundaciones y diversos daños en Guaymas, principalmente en las colonias El Ranchito y Misión del Sol, entre las afectacaciones reportaron calles inundadas, caída de árboles y postes de luz, deslaves e interrupciones en el servicio eléctrico, informó el Ejército Mexicano tras aplicar el Plan de DN-III- E para la atención por desastres naturales.
Asimismo, se realizaron labores de limpieza y retiro de objetos que obstruían las vialidades afectadas por las lluvias.
También se retiraron 4 vehículos varados, 2 postes de luz, 6 árboles caídos y el desazolve de aproximadamente 24 metros cúbicos de lodo y escombros.
Las labores finalizaron el 30 de octubre a las 6 de la tarde, en coordinación con personal de Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional y la Comisión Federal de Electricidad.