Suspenden Venta de Alcohol este Fin de Semana por Lluvias en Ensenada, BC

El Gobierno de Ensenada implementó medidas restrictivas temporales en el horario de venta y consumo de bebidas alcohólicas, con el propósito de reducir la movilidad urbana y mitigar los riesgos derivados del pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes durante el fin de semana.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que, este sábado 31 de octubre los bares y establecimientos con venta y consumo de alcohol deberán suspender operaciones a más tardar a las 23:00 horas.

Por su parte, las tiendas de autoservicio, supermercados y comercios locales podrán permanecer abiertos al público en su horario regular, aunque tendrán prohibido comercializar bebidas alcohólicas a partir de la hora fijada.

Las autoridades municipales enfatizaron que esta medida busca prevenir incidentes viales y percances asociados a la movilidad nocturna durante el desarrollo de los chubascos previstos en la zona urbana y delegaciones.

Asimismo, se exhortó a los propietarios de establecimientos comerciales a acatar las disposiciones emitidas, mientras que a la población general se le reiteró el llamado a permanecer en sus hogares y evitar traslados innecesarios durante las horas de mayor intensidad del fenómeno meteorológico.

JMR