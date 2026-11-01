Sociedad

Suspenden Venta de Alcohol este Fin de Semana por Lluvias en Ensenada, BC

El ayuntamiento determinó que los bares y centros nocturnos deberán cerrar a las 23:00 horas como medida preventiva

Suspenden Venta De Alcohol este Fin de Semana por Lluvias en EnsenadaSuspenden Venta De Alcohol este Fin de Semana por Lluvias en Ensenada | Foto: N+

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