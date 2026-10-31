Deportes

Pumas Saca el Triunfo de Último Minuto ante Puebla y Sueña con la Liguilla

Con el resultado, el cuadro universitario ascendió hasta la novena posición. Por el momento, está a un pasito de la anhelada calificación a la 'fiesta grande'

“El Chino” Huerta y los Pumas batallaron mucho ante la férrea marca de los defensores de La Franja.“El Chino” Huerta y los Pumas batallaron mucho ante la férrea marca de los defensores de La Franja. Foto: Club Puebla

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