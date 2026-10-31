Pumas Saca el Triunfo de Último Minuto ante Puebla y Sueña con la Liguilla

Pumas logró la victoria 2-1 sobre Puebla de último minuto, lo que le da un respiro en las aspiraciones de llegar a la Liguilla del Torneo Apertura 2026.

Los goles de los universitarios fueron obra de Juninho, a los 9 minutos, y de Álvaro Angulo, a los 90'. Mientras que Omar Moreno, al 22', le dio la igualada momentánea a La Franja. Con este resultado, Pumas quedó con 20 unidades, en el noveno peldaño.

Por su parte, ya lejos de toda posibilidad de llegar a la 'fiesta grande', el Puebla quedó con 16 puntos, en el sitio 14, aunque podría caer en la general a falta de que varios equipos jueguen este fin de semana.

Ante una regular entrada en el Estadio Cuahutémoc, ambas escuadras iniciaron las hostilidades. Los Pumas salieron con su playera auriazul, mentiras que el Puebla porta su uniforme blanco con la ya clásica franja celeste.

Apenas a los 2 minutos Uriel Antuna voló la pelota en el área, luego de que “El Chino” Huerta lo dejó sólo en el área con un gran pase bombeado. Los Pumas empezaron bien, con intensidad al ataque.

Poco a poco el Puebla logró asentarse en la cancha, pese a la presión alta del equipo universitario. La lucha era constante en la media cancha, aunque con más llegada de los visitantes.

Llegó el 1-0. Los Pumas apaciguaron a los Camoteros con una gran jugada colectiva: Luego de un servicio preciso de Rodrigo López, en el área apareció Juninho para empujar el esférico a las redes. El 1-0 cayó a los 9 minutos del encuentro.

Cuando parecía que los poblanos cantarían el gol del empate a los 13 minutos, Alejandro Organista mandó su remate de cabeza hacia afuera del campo. El mediocampista estaba solo en el área y de manera inexplicable dejó escapar la anotación. Se salvaron los auriazules.

En el minuto 20 se vio muy mal Uriel Antuna, porque abanicó una pelota a modo cuando se encontraba sin marca en el área poblana. En vez de cabecear levantó la pierna como bailarina y no pudo disparar a puerta. “El Brujo” dejó ir la segunda anotación.

La Franja empató 1-1 a los 22 minutos: Fue Omar Moreno quien disparó a puerta cuando recibió un pase retrasado de Luifer Hernández luego de quitarse la marca del zaguero Nathan Silva. Anotación merecida del Puebla, que ya iba en ascenso en el trámite del encuentro.

El guardameta Ricardo Gutiérrez salvó a los Camoteros de un autogol a los 28 minutos. Sobre la línea de gol rechazó una pelota que había cabeceado el defensa Juan Pablo Vargas como si fuera delantero. Salvada milagrosa.

Ya en la recta final del primer tiempo Uriel Antuna cabeceó de manera perfecta hacia “El Chino” Huerta, que estaba solo ante el marco, pero este mandó su disparo por encima del larguero. Una falla difícil de creer incluso después de verla mil veces en la repetición. Los Pumas tendrían que irse al vestidor con ventaja en el marcador pero se cansaron de fallar.

En el segundo tiempo, ambos equipos se neutralizaron en el medio campo, lo que derivó en un duelo de mucho forcejeo.

A los 74 minutos, Robert Morales tuvo el segundo de los universitarios, pero una barrida salvadora de la zaga poblana evitó el tanto.

Tres minutos más tarde, Juninho no pudo concretar la más clara del segundo tiempo luego de una falla de La Franja. El rebote quedó de frente para el brasileño, pero cruzó de más ante la salida del arquero local y mandó la de gajos a la orilla.

La respuesta de los camoteros llegó a los 80 minutos: en una jugada firme por la izquierda, Ignacio Maestro Puch sacó un zapatazo potente, pero Keylor Navas logró 'escupir' el balón y evitó el tanto de la localía.

Velasco, al 82', probó de media distancia con un tiro que hizo un 'patito' ante de llegar a la humanidad del portero costarricense, quien con gran técnica recostó, le metió el pecho y apretó la pelota peligrosa.

Cuando parecía que el empate estaba pactado, llegó un tiro de esquina a favor de Pumas por el costado derecho al minuto 90. En un error del portero de Puebla, que dejó el rebote en el corazón del área, vino de atrás Álvaro Angulo para meter el 2-1 para los capitalinos.

Con la victoria, los dirigidos por Esteban Solario vuelven a respirar, aunque en los dos próximos partidos para cerrar el torneo se medirán a América, en la fecha 16, y a Monterrey, en la jornada 17.

Con información de N+