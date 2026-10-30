¿Peligra Participación de 'Checo' Pérez en el GP de México 2026? Esto se Sabe Sobre su Salud

Las alarmas por la presencia del mexicano Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de México de Fórmula 1 se encendieron este viernes. El piloto mexicano presentó una indisposición que le impedirá asistir al Fan Forum programado para hoy, por lo que su equipo decidió darle tiempo adicional para descansar.

¿Peligra la participación del Checo Pérez en el GP de México 2026?

A través de un comunicado oficial, el equipo Cadillac informó que el tapatío no podrá reunirse con los aficionados durante el evento organizado en el marco de su carrera de casa. Tanto el piloto como la escudería ofrecieron disculpas a las personas que acudieron para verlo.

“Checo y el equipo han decidido darle tiempo adicional para descansar y recuperarse esta mañana, antes de las sesiones en pista previstas para hoy”, detalló un boletín difundido en redes sociales.

La principal preocupación de los aficionados es si el malestar físico del mexicano podría comprometer su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, el equipo fue claro al señalar que, hasta el momento, su ausencia en el Fan Forum no modifica sus planes para el resto del fin de semana.

De acuerdo con el comunicado, su participación en las actividades restantes del Gran Premio, incluidas las sesiones de entrenamientos libres FP1 y FP2, no se verá afectada.

Esto significa que la escudería mantiene previsto que el piloto continúe con el programa deportivo establecido, pese a la indisposición que presentó durante la mañana.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Checo Pérez?

Hasta ahora, el equipo no ha proporcionado detalles sobre el origen de la “indisposición” del “Checo” Pérez; tampoco ha informado si se trata de algún padecimiento específico o cuáles son los síntomas que presenta.

La única información oficial es que el mexicano necesita más tiempo de descanso para recuperarse antes de regresar a las actividades en pista.

Por su parte, su compañero de equipo, Valtteri Bottas, atenderá los compromisos programados con los medios de comunicación y participará en la sesión FP2, tal como estaba previsto.

Sus compañeros también sufrieron algunos malestares, Kimi Antonelli y Valtteri Bottas recibieron este viernes el alta médica para participar de la actividad de hoy.

¿Cuándo se sabrá si Checo está recuperado?

La evolución del piloto durante las próximas horas será clave para conocer si puede cumplir con normalidad el programa del fin de semana.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre una posible baja del mexicano en el Gran Premio de México. La escudería pidió comprensión a los aficionados y agradeció las muestras de apoyo mientras el piloto descansa.

TLS