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¿Peligra Participación de 'Checo' Pérez en el GP de México 2026? Esto se Sabe Sobre su Salud

El piloto mexicano se encuentra indispuesto este viernes, según confirmó el equipo Cadillac

Sergio "Checo" Pérez, piloto mexicanoSergio "Checo" Pérez, piloto mexicano. Foto: Cuartoscuro

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