La Exconductora de TV Inés 'N' Permanece en Centro Migratorio de Florida

La exconductora de televisión, Inés 'N', quien permanecía prófuga de la justicia mexicana desde 2021, está detenida en un centro migratorio de Florida, en Estados Unidos, mientras enfrenta acusaciones en México por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.

La base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indica este sábado que la expresentadora se encuentra en el Broward Transitional Center, situado en Pompano Beach, Florida, unos 55 kilómetros al norte de Miami, sin ofrecer más detalles sobre su situación migratoria.

Inés 'N' y su esposo, el empresario Víctor Manuel 'N', detenido en septiembre de 2025 en Miami, contaban con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto que asciende presuntamente a unos 3 mil millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas. Sin embargo, en septiembre pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el organismo internacional había retirado las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación para facilitar su localización y eventual detención en otro país.

Sheinbaum criticó entonces la retirada de las fichas rojas y calificó a la pareja de "factureros reconocidos", en referencia a quienes venden facturas falsas para evadir impuestos.

En julio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que continuaba los trámites para obtener la extradición de Víctor Manuel 'N' desde Estados Unidos y lograr la detención de Gómez Mont, que finalmente se produjo este viernes en Florida.

Por su parte, el empresario quedó sujeto a un procedimiento migratorio y su próxima audiencia está prevista para noviembre, mientras las autoridades mexicanas continúan con la solicitud formal de extradición.

En cuanto a Inés 'N', la Fiscalía indicó entonces que mantenía una solicitud de detención provisional con fines de extradición y que continuaba solicitando la petición formal a las autoridades estadounidenses.