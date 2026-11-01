Seguridad

La Exconductora de TV Inés 'N' Permanece en Centro Migratorio de Florida

La base de datos de ICE indica que se encuentra en el Broward Transitional Center, situado en Pompano Beach

Inés Gómez MontInés 'N' fue detenida en Estados Unidos. Foto: EFE
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