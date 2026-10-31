Canelo Álvarez Vence a M'billi y es Nuevo Campeón Supermediano del CMB

La pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y Christian Mbilli, de este sábado 31 de octubre, tuvo en disputa el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, el cual llegaba en las manos del boxeador francés. En el pasado, el pugilista mexicano ostentó todos los títulos de esa categoría y fue campeón indiscutido, pero su derrota ante Terence Crawford lo hizo perder los cinturones.

Sin embargo, la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbili le daba la oportunidad al tapatío de recuperar uno de esos campeonatos. El combate, que se llevó a cabo en Arabia Saudita, vio al mexicano llegar como retador e irse como nuevo campeón del CMB por decisión unánime.

El combate llegó hasta el Round 12, pues ninguno de los dos logró noquear al otro. Sin embargo, Canelo fue más contundente en sus golpes, permitió menos contactos por parte del francés y basó su estrategia en una gran defensa que, eventualmente, fue cansando al oponente.

Además, M'billi tuvo un descuento en la tarjeta de puntos luego de conectar un golpe ilegal a la nuca del mexicano, lo cual terminó afectando su resultado.