Deportes

Canelo Álvarez Vence a M'billi y es Nuevo Campeón Supermediano del CMB

El boxeador mexicano peleó en Arabia Saudita luego de más de un año sin subirse al cuadrilátero tras su derrota frente a Terence Crawford

Saúl 'Canelo' Álvarez durante su pelea contra Christian MbiliSaúl 'Canelo' Álvarez durante su pelea contra Christian Mbili | Foto: AFP
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