Sociedad

Desfile de Día de Muertos Reúne a Más de Mil Personas en Tijuana, Baja California

La Zona Centro albergó un recorrido que contó con cientos de participantes entre bandas de guerra, carros alegóricos y catrinas

Desfile de Día de Muertos Reúne a Más de Mil Personas en TijuanaDesfile de Día de Muertos Reúne a Más de Mil Personas en Tijuana | Foto: N+

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