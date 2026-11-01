Desfile de Día de Muertos Reúne a Más de Mil Personas en Tijuana, Baja California

Con la participación de más de mil personas y la asistencia de familias tijuanenses, la Zona Centro de la ciudad se llenó de color y tradición durante el desarrollo de la cuarta edición del Desfile del Día de Muertos.

La marcha partió desde las inmediaciones del Mercado Benito Juárez, avanzando hasta culminar su recorrido en las instalaciones del Parque Teniente Guerrero.

Durante el trayecto, los asistentes disfrutaron del paso de vistosos carros alegóricos decorados con flor de cempasúchil y elementos tradicionales, además del despliegue rítmico de bandas de guerra escolares y cientos de caracterizaciones de catrines y catrinas.

Este evento anual se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para la preservación de las tradiciones mexicanas en la frontera.

Desfile de Día de Muertos Reúne a Más de Mil Personas en Tijuana | Foto: N+

JMR