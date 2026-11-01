Internacional

EUA y Canadá Afirman Estar Cerca del Fin de la Guerra Comercial

Carney y Trump hablaron por teléfono sobre el conflicto comercial que estalló con los aranceles que impuso el mandatario estadounidense a productos canadienses

Mark CarneyMark Carney, primer ministro de Canadá. Foto: Reuters
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