Internacional

Autoridades Españolas Identifican a Mexicano que Murió en Accidente de Trenes en España

Identificaron a por lo menos 12 extranjeros entre los 69 muertos que dejó el accidente ferroviario la semana pasada

Accidente ferroviario en UrdaFoto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+