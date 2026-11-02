Autoridades Españolas Identifican a Mexicano que Murió en Accidente de Trenes en España

Las autoridades de España informaron este domingo que identificaron a por lo menos 12 extranjeros entre los 69 muertos que dejó el accidente ferroviario la semana pasada, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, un argentino y un mexicano.

Un organismo judicial que fue creado para llevar a cabo la labor de identificación ya había anunciado la muerte de un francés y un portugués, además de 54 españoles.

Salvo tres, todas las víctimas que dejó el choque de trenes de alta velocidad ya fueron identificadas, señaló en un comunicado.

La mañana del domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la identificación de doce personas mexicanas que vivieron el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, de las cuales once sufrieron "lesiones leves" y fueron dadas de alta.

Sin embargo, en el comunicado, la Cancillería mexicana detalló que continuaba la búsqueda por parte de las autoridades españolas de un mexicano cuyo paradero no ha sido confirmado.

Con información de AFP.