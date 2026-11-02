¿Quiénes Vienen el 2 de Noviembre? Los Difuntos que a los que se les Dedica la Ofrenda

Pese a que muchas personas preparan sus ofrendas con varios días de anticipación para dedicar la luz y los alimentos a sus seres queridos que ya no están en este plano terrenal, las creencias y tradiciones apuntan que, desde los últimos días de octubre, se recibe a mascotas, niños y adultos que perdieron la vida. ¿Quiénes vienen el 2 de noviembre? ¿A qué hora se deben prender las velas? En N+ te contamos a quién se dedica la ofrenda de Día de Muertos en esta fecha de los Fieles Difuntos.

Y es que, así como cada día guarda un valor especial en esta celebración, también cada elemento del altar tiene un significado específico.

¿Cuándo se levanta la ofrenda?

Como parte de toda la simbología que hay detrás de la ofrenda de Día de Muertos, muchas personas siguen las tradiciones que se han heredado de generación en generación, como es un horario específico del encendido de velas, que se recomienda desde las 15:00 horas del 1 de noviembre y durante el atardecer, para guiar a las ánimas al altar.

Asimismo, luego de que se cree que parten las almas de los seres queridos, se levanta la ofrenda y se espera a que se consuman las veladoras. Por ello, se acostumbra a recoger los elementos expuestos por la tarde-noche del 2 de noviembre.

¿Quiénes vienen el 2 de noviembre?

El Día de Muertos o de los Fieles Difuntos, como se le conoce al 2 de Noviembre en México, visitan la ofrenda las almas de los adultos fallecidos.

Según la cosmovisión indígena, el portal para su visita se abre a partir de las primeras horas del 2 de noviembre, aunque algunas comunidades anticipan su llegada hacia las últimas horas del día primero.