Cultura

¿Quiénes Vienen el 2 de Noviembre? Los Difuntos que a los que se les Dedica la Ofrenda

De acuerdo con las tradiciones, cada fecha entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre se recibe a un grupo específico de seres queridos

2 de noviiembreEl 2 de noviembre también es conocido como el Día de los Fieles Difuntos. Foto: Cuartoscuro
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