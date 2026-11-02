Seguridad

Activan Unidad 'Oruga' para Rescatar Familias Atrapadas en Maneadero, Ensenada

Cruz Roja ha logrado evacuar a 131 personas tras el desbordamiento del arroyo San Carlos en El Salitral

Activan Unidad 'Oruga' para Rescatar Familias Atrapadas en Maneadero, EnsenadaActivan Unidad 'Oruga' para Rescatar Familias Atrapadas en Maneadero, Ensenada | Foto: Cruz Roja

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