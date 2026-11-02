Activan Unidad 'Oruga' para Rescatar Familias Atrapadas en Maneadero, Ensenada

Ante las inundaciones provocadas por el desbordamiento del arroyo San Carlos en El Salitral, en Maneadero, la Cruz Roja Mexicana Delegación Baja California activó su unidad todoterreno anfibia conocida como 'Oruga' para sumarse a los rescates.

La institución informó que este vehículo especial se integró al operativo de evacuación debido a que las condiciones del terreno y el nivel del agua dificultan el acceso de los vehículos convencionales. En estas labores de auxilio, la corporación trabaja de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y la Policía Municipal.

De acuerdo con el corte oficial, los elementos han logrado evacuar a 131 personas y brindado atención prehospitalaria a 6 ciudadanos. Para este despliegue operativo, la Cruz Roja destinó la unidad 'Oruga', dos ambulancias, una unidad de supervisión y a 10 elementos en campo.

Las autoridades y la institución reiteraron el exhorto a la ciudadanía de no acercarse a las zonas afectadas, evitar cruzar arroyos o calles inundadas, y seguir puntualmente las indicaciones de Protección Civil y los canales oficiales.

JMR