Sentencian a 40 Años de Cárcel a Xabiany Jesús 'N' por Feminicidio de Karla Roses en Altamira

Una pena de 40 años de cárcel deberá cumplir Xabiany Jesús 'N', luego de ser declarado culpable del feminicidio de Karla Roses, una adolescente quien perdió la vida el pasado 19 de septiembre del 2024. La sanción fue establecida durante la audiencia celebrada este viernes 30 de octubre en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

Durante el juicio se dieron a conocer detalles de la agresión, en la que el acusado habría llevado a la menor hasta un camino apartado y sin iluminación, donde la atacó con un arma blanca, causándole más de 40 heridas.

Asimismo, se señaló que el sitio era conocido por el agresor y que el ataque ocurrió por la espalda. Debido a la gravedad del delito, la Fiscalía solicitó imponer la pena máxima.

El caso se remonta al 19 de septiembre de 2024, cuando Karla Dorismar Cardos Roses, de 14 años, fue asesinada en el municipio de Altamira. Su cuerpo fue localizado en una brecha del fraccionamiento Jardines de Arboledas, mientras que días después fue detenido Xabiany Jesús 'N', quien era su expareja sentimental y posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Asimismo el acusado fue declarado culpable el pasado mes de septiembre por el delito de feminicidio; de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo de condena tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Tras el fallo, Elizabeth Roses, madre de Karla, aseguró que buscarían la pena máxima.