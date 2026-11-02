Seguridad

Sentencian a 40 Años de Cárcel a Xabiany Jesús 'N' por Feminicidio de Karla Roses en Altamira

El caso mantiene vigente el reclamo de justicia para la víctima, cuya muerte ocurrió cuando tenía 14 años

Sentencian a 40 Años de Cárcel a Xabiany Jesús 'N' por Feminicidio de Karla Roses en AltamiraSentencian a 40 Años de Cárcel a Xabiany Jesús 'N'. Foto: FGJ

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Condenado a 40 años por el feminicidio de Karla Roses, Xabiany Jesús 'N'

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