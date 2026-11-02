Seguridad

Caso Dafne Zapata: Retomarán Audiencias Contra Danna Yanina 'N' en Altamira, Tamaulipas

Familiares de la víctima mantienen la expectativa de que se haga justicia por lo ocurrido

Caso Dafne Zapata: Retomarán Audiencias Contra Danna Yanina 'N' en Altamira, TamaulipasCaso Dafne Zapata: Retomarán Audiencias. Foto: FGJ

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Caso Dafne Zapata: Avanza el proceso judicial en Altamira.

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