Caso Dafne Zapata: Retomarán Audiencias Contra Danna Yanina 'N' en Altamira, Tamaulipas

Se retomarán las actividades judiciales relacionadas con el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde continuará el procedimiento penal para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.



Las diligencias ocurrirán este martes 3 de noviembre y estarán enfocadas en el avance del proceso contra una de las imputadas, identificada como Danna Yanina 'N', cuyo caso forma parte de las investigaciones y actuaciones judiciales derivadas de la muerte de la adolescente.



La reanudación de las audiencias representa un nuevo avance dentro de este procedimiento, que continúa su curso en los tribunales de la zona sur de Tamaulipas, mientras familiares de Dafne mantienen la expectativa de que se haga justicia por lo ocurrido.



El caso se remonta al pasado mes de julio, cuando Dafne ingresó a la Academia Militarizada Doenitz, posteriormente, la noche del jueves 16 de julio, Alejandra Quintos, su madre, recibió una llamada del personal de la academia, quienes le informaron que su hija se había puesto mal de salud y que debía acudir a las instalaciones.

Sin embargo, cuando la madre pidió que la menor fuera trasladada a un hospital, le informaron que Dafne ya había fallecido.

Como parte del proceso judicial, una jueza de Control vinculó a proceso a Estrellita 'N' y Jorge Luis 'N', director de la escuela militarizada involucrada en el caso de Dafne Zapata Quintos, por su probable participación en el delito de feminicidio.

Posteriormente, el martes 28 de julio de 2026, la jueza de Control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina 'N', por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en la academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.

Asimismo, se obtuvo la vinculación a proceso de Juan Jesús 'N', por su probable participación en el delito de violación agravada, en agravio de una adolescente de identidad reservada.

El proceso continúa bajo investigación de las autoridades correspondientes para determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.