Seguridad

Sentencian a Hombre a 46 Años de Prisión por Feminicidio en Anáhuac, Nuevo León

El sujeto, identificado como Jesús 'N', habría cometido el segundo caso de feminicidio registrado en el estado durante el 2026

SentenciadoEl sujeto pernancerá internado en un centor de reinserción. Foto: FGJNL

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+