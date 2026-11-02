Sentencian a Hombre a 46 Años de Prisión por Feminicidio en Anáhuac, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó sobre una sentencia condenatoria aplicada a un hombre acusado de cometer el segundo caso de feminicidio registrado en 2026. El hecho ocurrió al interior de un hotel ubicado en la carretera a Colombia, en Anáhuac, Nuevo León.

El hombre, identificado como Jesús 'N', fue sentenciado a 46 años de prisión por el delito de feminicidio, luego de que un juez analizara las pruebas presentadas durante un juicio oral. Además de la pena de cárcel, deberá pagar una indemnización por la muerte de la víctima y cubrir los gastos funerarios.

Los hechos ocurrieron en enero de 2026, cuando Jesús 'N' llegó a un hotel ubicado sobre la carretera Monterrey-Colombia, en el municipio de Anáhuac, para encontrarse con una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

Durante el encuentro, Jesús “N” atacó a la mujer con un arma blanca, con la que le provocó lesiones que le causaron la muerte. En este punto se registró el despliegue de diversas unidades de investigación y seguridad, quienes confirmaron este hecho como el segundo feminicidio registrado en 2026.

Fue hasta el mes de febrero de 2026 cuando Jesús 'N' fue detenido en Torreón Coahuila. El arresto se llevó a cabo por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con autoridades de ese estado.

DAGM