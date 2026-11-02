Programas sociales

Bici Vía Recreativa en Los Arcos de Querétaro se Realizará una Vez al Mes en 2027

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján, informó que la actividad registró entre mil 500 y mil 600 asistentes en su edición más reciente.

Querétaro Ampliará la Bici Vía Recreativa en la Zona de Los ArcosQuerétaro Ampliará la Bici Vía Recreativa en la Zona de Los Arcos. Foto: N+

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Para realizar los cierres viales, el municipio trabaja con dependencias estatales y colectivos de movilidad. También se coordinan los desvíos del transporte público, principalmente de las rutas que se dirigen hacia El Marqués.

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