Bici Vía Recreativa en Los Arcos de Querétaro se Realizará una Vez al Mes en 2027

La Bici Vía Recreativa en Los Arcos de Querétaro se realizará una vez al mes a partir del próximo año, anunció el secretario de Movilidad del municipio, Pedro Ángeles Luján.

El funcionario explicó que este espacio tiene capacidad para recibir a un mayor número de asistentes en comparación con la actividad que se lleva a cabo en el Cerro de las Campanas, donde se registra una afluencia de entre 280 y 300 personas.

En contraste, durante la edición más reciente de la Bici Vía en Los Arcos se contabilizaron entre mil 500 y mil 600 asistentes, lo que refleja la convocatoria que tiene esta actividad en la zona del Acueducto.

Ángeles Luján señaló que la organización requiere coordinación entre distintas dependencias municipales y estatales, así como con colectivos de movilidad, para implementar los cierres viales y los desvíos correspondientes.

En este sentido, destacó la colaboración de la Agencia de Movilidad para ajustar los recorridos del transporte público, principalmente de las rutas que se dirigen hacia El Marqués.