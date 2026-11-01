Programas sociales

Apoyo a Madres Trabajadoras Bienestar Confirma Registro de $10,000: Cuándo Abre y Requisitos

La Secretaría de Bienestar anunció la apertura de un nuevo registro al programa Bienestar de Madres Trabajadoras, que en 2026 da un apoyo de hasta 10 mil pesos

Apoyo a Madres Trabajadoras Bienestar confirma registro de 10,000 pesos cuándo inscribirse y requisitosEl programa Bienestar de Madres Trabajadoras ya confirmó un próximo registro. Foto: SEBISO Hidalgo

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