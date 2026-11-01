Apoyo a Madres Trabajadoras Bienestar Confirma Registro de $10,000: Cuándo Abre y Requisitos

Las autoridades buscan promover la igualdad económica entre hombres y mujeres, por eso ya está confirmado que el apoyo a madres trabajadoras Bienestar va a tener un nuevo registro muy pronto, por eso acá te decimos cuándo sale la convocatoria y los requisitos que van a pedir para hacer las inscripciones al programa, que en 2026 dio un pago de 2,500 en una y en hasta cuatro ocasiones.

El apoyo Bienestar para madres solteras 2026 es el gran programa federal que aún no anuncia nuevas inscripciones, aún así, en una nota ya te dijimos cuáles son los requisitos y documentos que necesitas para solicitar la pensión, en caso de que sí abran los módulos en lo que queda del año.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bienestar Pagará Último Bimestre de Programas Sociales del 3 al 27 de Noviembre

¿Cuándo abre registro el apoyo a madres trabajadoras Bienestar de 10 mil pesos?

El programa Bienestar de Madres Trabajadoras, de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social Hidalgo, anunció va a tener recepción de nuevas solicitudes a inicios del próximo año, en cuanto se publique la próxima convocatoria de registro.

El apoyo a madres trabajadoras 2026 abrió registro en marzo pasado, por lo que para el año entrante las nuevas inscripciones podrían realizarse a lo largo del primer trimestre del 2027. Por eso es importante estar al pendiente de todo lo que se publique en las redes sociales de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social Hidalgo.

Requisitos del apoyo Bienestar para madres solteras trabajadoras

Para recibir el apoyo de hasta 10 mil pesos, las mujeres del estado de Hidalgo deben hacer su registro, ya sea presencial o en línea, pero para eso deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Ser madre trabajadora o estudiante con un hijo o hija de 0 a 5 años con 11 meses , sin acceso a los servicios de cuidado y atención infantil y que perciban un ingreso comprobable menor a los 8,500 pesos de manera mensual en cualquier municipio de Hidalgo.

Identificación oficial en original y copia, con domicilio en el estado de Hidalgo.

Copia del CURP y que esté expedida en 2027.

Comprobante de domicilio vigente en 2027 con dirección del estado de Hidalgo.

Llenar el FUPS (Formato Único de la Personas Solicitante).

Copia del CURP del hijo o hija expedida en 2027.

Copia del Acta de Nacimiento del hijo o hija legible.

Comprobante de situación laboral.

Será a través de las redes sociales oficiales de la SEBISO Hidalgo cuando se de a conocer el link para hacer el registro en línea y las sedes para llevar documentación y realizar la inscripción presencial al apoyo de 10 mil pesos que da el apoyo para Madres Trabajadoras Bienestar 2026 y que dicho monto apunte a mantenerse para 2027.

AO