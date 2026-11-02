¿Qué Letras Cobran la Pensión Bienestar 3 y 10 de Noviembre 2026? Estos Apellidos Reciben Pago

Del 3 al 27 de noviembre de 2026 se depositará el último pago de la Pensión Bienestar 2026 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Y en N+ te adelantamos quiénes cobran el martes 3 y el 10 de noviembre.

Leticia Ramirez, secretaria del Bienestar del Gobierno de México anunció durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Calendario de Pagos de la Pensión para el último bimestre de 2026.

Dado que los depósitos en la Tarjeta del Bienestar inician esta semana, en una nota previa te dimos a conocer quiénes cobran la semana del 3 al 6 de noviembre.

¿Qué letras cobran Pensión Bienestar el 3 y 10 de noviembre 2026?

Tal como ha ocurrido en fechas anteriores, el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar se hará en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido del beneficiario.

De modo que el martes 3 de noviembre será turno de cobrar para aquellas personas cuyo apellido inicia con la letra A.

Mientras que el martes 10, recibirán su depósito en la Tarjeta Bienestar los beneficiarios con apellidos que inicien con la letra G.

A continuación hallarás un listado con algunos de los apellidos que cobrarán el apoyo bienestar en las fechas antes mencionadas. Recuerda que se trata de una muestra, toda vez que esta pensión se deposita a todas las personas registradas en el programa.

Apellidos con Letra A que cobran el 3 Noviembre 2026:

Aguilar.

Álvarez.

Alvarado.

Ávila.

Ayala.

Andrade.

Acosta.

Aguirre.

Arias.

Armenta.

Alcántara.

Aranda.

Arellano.

Apellidos con Letra G que cobran el 10 de Noviembre 2026:

García.

González.

Guzmán.

Gómez.

Guerrero.

Guerra.

Gamboa.

Garrido.

Gordillo.

Gallardo.

Galindo.

Granados.

Guillén.

Guadarrama.

¿Cuánto depositan en la Tarjeta Bienestar el último bimestre de 2026?

Para el bimestre noviembre-diciembre de 2026, los beneficiarios de la Pensión Bienestar del Gobierno de México recibirán el monto vigente para cada uno de los programas.

Es decir que no habrá ningún depósito extra por concepto de aguinaldo o bono de fin de año, sino que sólo se depositará la cantidad correspondiente a los últimos dos meses del año.

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

Pensión para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Si estás pensionado o jubilado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en noviembre recibirás dos pagos extra, por la mensualidad y el primer depósito del aguinaldo.