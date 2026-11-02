Identifican a Víctimas de Accidente Aéreo en Florida, Entre Ellas el Empresario Adam Robinson

Ya hay nombres de las nueve personas que murieron cuando un jet privado Learjet 60 se estrelló en un área residencial del condado de Palm Beach. Entre ellas está el empresario tecnológico de Texas Adam Robinson, de 44 años, quien viajaba con su familia, según informó TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, además de Robinson murieron su esposa, Helen, y sus dos hijos pequeños. También iban a bordo la niñera de la familia y dos amigos. La aeronave volaba de Austin, Texas, a las Bahamas.

La tripulación estaba formada por el piloto Jeff Gregory, de 55 años, y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20. La familia de Filgueiras confirmó que ella era la copiloto del Learjet 60 que salió de Austin cuando la aeronave comenzó a caer en picada.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido por su cuenta la lista oficial de víctimas.

El Learjet 60 se estrelló cerca de una vía muy transitada a las 12:50 p.m. del domingo, hora local, y provocó una gran bola de fuego. El aparato cayó en una zona residencial cerca de Cresthaven, Florida. El impacto dejó un cráter cerca de un centro comercial, en la comunidad de Greenacres, sobre Military Trail.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el jet era un bimotor de 22 años y descendió a unos 350 pies por segundo antes de estrellarse. La FAA indicó que el destino era el aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó que la matrícula de la aeronave era N722BD.

El accidente obligó a evacuar a cientos de residentes cercanos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió lo ocurrido como un “cataclísmico” accidente aéreo y señaló que dejó un cráter en el suelo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el hecho de “horrible tragedia” en la red social X y confirmó que murieron las nueve personas a bordo. La FAA enviará un equipo al lugar para apoyar la investigación de la NTSB.

La causa del accidente sigue bajo investigación y las autoridades no han dado una versión oficial.

AMP