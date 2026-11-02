¿Qué Pasa en Arabia Saudita? SRE Recomienda Evitar Viajes no Necesarios

Si pensabas viajar a Arabia Saudita, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomienda no hacerlo a menos que sea indispensable. La recomendación incluye los viajes de turismo y las visitas a familiares, y la sustenta en la tensión que continúa en Medio Oriente y el alto nivel de riesgo en la región, según un aviso de la Embajada de México en ese país.

Para quienes ya están allá o van de paso, el mensaje es mantenerse alerta y extremar precauciones. La primera indicación es poner atención a las alertas que llegan al teléfono, que anticipan ataques, y refugiarse en un lugar seguro, en casa o en el trabajo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Embajada de México en Arabia Saudita Emite Recomendaciones por Conflicto en Medio Oriente

La segunda tiene que ver con el celular. El aviso pide no compartir en redes sociales, bajo ninguna circunstancia, videos ni fotos de incidentes relacionados con el conflicto, porque en Arabia Saudita es un delito severamente penalizado. Grabar y subir lo que se ve desde la ventana, que en otro país sería casi un reflejo, allá puede traer consecuencias legales.

También se recomienda seguir las redes sociales de la Embajada para recibir información actualizada y registrar los datos personales en su directorio, un trámite que se hace con el código QR que viene en el aviso. Para emergencias, la sede diplomática da el teléfono +966 55 753 9374. Las consultas y citas para renovar el pasaporte se atienden en cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

El aviso no explica qué hechos motivan la recomendación, pero este lunes la región tuvo actividad. Los hutíes de Yemen, un grupo afín a Irán, afirmaron haber atacado dos veces en las últimas 48 horas el aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudita, con dos drones, lo que provocó una interrupción del tráfico aéreo, informó la agencia AFP con base en el portavoz militar hutí, Yahya Saree. Saree también reivindicó un ataque con dron contra un radar de alerta en el aeropuerto de Jizán, en el sur. Las autoridades sauditas no han hecho comentarios.

La coalición liderada por Arabia Saudita, que apoya al gobierno yemení, anunció que interceptó dos drones en la región de Riad. El Ministerio de Salud hutí indicó que siete civiles resultaron heridos en bombardeos de la coalición contra el puerto de Hodeida y una compañía petrolera.

El conflicto en Yemen se reanudó en julio, después de cuatro años de calma, y se intensificó en septiembre. Desde entonces, los hutíes han multiplicado sus ataques contra infraestructura petrolera y aeropuertos sauditas, mientras la coalición bombardea con regularidad sus posiciones en Yemen.

En paralelo, el petróleo cayó con fuerza este lunes ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán retomen las conversaciones para poner fin al conflicto. Teherán sostiene que hay consultas "intensas" y que está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz en dos días, en lugar de siete, si se cumplen ciertas condiciones, aunque las posturas entre ambos países siguen muy alejadas. El barril de Brent bajó 7,64 por ciento, a 104,77 dólares, y el de West Texas Intermediate (WTI), 7,36 por ciento, a 96,46 dólares.

CT