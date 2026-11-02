Internacional

¿Qué Pasa en Arabia Saudita? SRE Recomienda Evitar Viajes no Necesarios

Si tienes un viaje pendiente o un familiar allá, esto es lo que pide la Embajada de México

¿Qué Pasa en Arabia Saudita? SRE Recomienda Evitar Viajes no NecesariosLos edificios se alinean a lo largo de la avenida Rey Fahd, en el distrito de Olaya de Riad, Arabia Saudí, el miércoles 14 de octubre de 2026. Foto: AP / Archivo

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