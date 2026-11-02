Explota Puesto de Cohetes Cerca de Panteón Municipal de Xilitla en SLP

La explosión de un puesto de venta de pirotecnia se registró la tarde de este lunes en las inmediaciones del panteón municipal de Xilitla, San Luis Potosí, con saldo de cuatro personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

El presidente municipal, Óscar Humberto Márquez Plascencia, informó que, tras el estallido, una persona resultó con heridas de gravedad, mientras que otras tres también presentaron lesiones.

Las llamas se extendieron hasta una camioneta y una cuatrimoto que se encontraban cerca del establecimiento, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia para atender el incidente.

Ante la situación, el Ayuntamiento interrumpió la circulación hacia el cementerio para facilitar las labores de atención y pidió a la población utilizar vías alternas mientras se desarrollaban los trabajos en la zona.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron la explosión ni mayores detalles sobre el estado de salud de las personas lesionadas.