Seguridad

Explota Puesto de Cohetes Cerca de Panteón Municipal de Xilitla en SLP

El alcalde Óscar Humberto Márquez Plascencia informó que una de las personas lesionadas se encuentra grave, mientras que otras tres también resultaron heridas

Explota Puesto de Venta de Pirotecnia Cerca de Cementerio en XilitlaExplota Puesto de Venta de Pirotecnia Cerca de Cementerio en Xilitla. Foto: MyNewsSLP

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El fuego alcanzó una camioneta y una cuatrimoto cercanas al establecimiento, por lo que fue cerrada la circulación hacia el cementerio para facilitar la atención de la emergencia.

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