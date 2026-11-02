Detienen a 2 Hombres Acusados de Disparar a Jóvenes en una Fiesta de Disfraces en Tlaquepaque

Las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables de un ataque múltiple a balazos en contra de cuatro jóvenes que resultaron heridos, así como de una agresión verbal contra policías municipales y de haber disparado contra ellos.

Se trata de Luis Orlando ‘N’, de 28 años, y de Jesús Alberto ‘N’, de 36, quienes fueron detenidos en las calles Galeana e Insurgentes, en la colonia San Martín de las Flores.

Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre, cuando cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años, que iban saliendo de una fiesta de disfraces, fueron agredidos a balazos sobre la calle Lázaro Cárdenas al cruce de López Cotilla, en la colonia antes mencionada.

Tras el ataque, los cuatro jóvenes se trasladaron por medios propios a la Cruz Verde Marcos Montero, para recibir atención médica.

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Después de la agresión, los presuntos responsables, amedrentaron verbalmente y dispararon en contra de policías de Tlaquepaque, quienes repelieron el ataque, en donde uno de los civiles armado resultó lesionado con un impacto en el pecho, por lo que fue trasladado a un puesto de socorros para su atención médica, sin embargo, su acompañante, con el que viajaba en una mototaxi, fue detenido.

El sujeto que resultó lesionado, horas más tarde fue reportado fuera de peligro, por lo que también fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el otro hombre para determinar su situación legal.

La policía de Tlaquepaque señaló que el arma de fuego que portaban los detenidos y la mototaxi fueron asegurados.