Seguridad

Detienen a 2 Hombres Acusados de Disparar a Jóvenes en una Fiesta de Disfraces en Tlaquepaque

Los sujetos fueron arrestados por las autoridades luego de que presuntamente atacaron a un grupo de personas que salían de una fiesta de disfraces en San Martín de las Flores

DetenidosDetuvieron a dos presuntos responsables de agredir a policías de Tlaquepaque y a 4 jóvenes. Foto: Policía de Tlaquepaque

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Detenidos dos hombres acusados de disparar a jóvenes en Tlaquepaque. La policía asegura el arma y la mototaxi

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