Seguridad

Aseguran Granada de Mano Hechiza en Zapotlán el Grande, Jalisco

El equipo TEDAX de la Policía de Jalisco inspeccionó el artefacto para después trasladarlo a un centro de resguardo de explosivos de la Secretaría de Seguridad

PolicíasAseguraron una granada hechiza en Zapotlán el Grande, Jalisco. Foto: Policía de Jalisco

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Granada de mano hechiza encontrada en Zapotlán el Grande. El equipo TEDAX de Jalisco la neutraliza y asegura

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