Aseguran Granada de Mano Hechiza en Zapotlán el Grande, Jalisco

Elementos del Escuadrón Anti Explosivos TEDAX de la Policía de Jalisco aseguraron una granada de mano, aparentemente hecha de manera casera en el municipio de Zapotlán el Grande.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia en la colonia Esquipulas, cuando el convoy, integrado por elementos de la Policía Regional, Defensa y la Comisaría de Zapotlán el Grande, detectaron un objeto sospechoso.

El objeto se trataba de una aparente granada de mano abandonada en un predio en el cruce de José María Morelos y Esquipulas, por lo que aseguraron el perímetro y solicitaron ayuda especializada.

A la llegada de los elementos del grupo TEDAX, desplegaron el equipamiento técnico requerido para resguardar y neutralizar explosivos y consiguieron asegurar el objeto.

Granda hechiza asegurada por grupo TEDAX. Foto: Policía de Jalisco

De acuerdo con los expertos antibombas, se trataba de una granada de mano tipo M67, de fabricación casera, la cual se encontraba oxidada y tenía un mecanismo de percusión.

Por lo anterior, el hecho se notificó a un agente del Ministerio Público, mientras que el artefacto fue asegurado y trasladado a un centro de resguardo de explosivos de la Secretaría de Seguridad.