Megacentro de Vacunación UNAM: ¿Qué Vacunas Habrá Gratis y Quiénes Deben Acudir?

La temporada invernal está muy cerca y con ella las celebraciones que emocionan a la mayoría de las personas, sin embargo, su llegada también trae consigo riesgos a la salud, pues es en esta temporada cuando también aumentan las enfermedades respiratorias. El megacentro de vacunación UNAM brindará inmunidad de manera gratuita, pero, ¿quiénes deberían acudir? Estos son los detalles.

Según expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en invierno ocurren cambios en el clima que predisponen a las enfermedades. Es durante esa época que el aire se caracteriza por ser seco y es justo esa propiedad la que genera mayor circulación de microbios en el ambiente.

Además, con el frío se evita abrir puertas y ventanas, y las reuniones con muchas personas en espacios reducidos también son comunes, entonces, la falta de ventilación conlleva a un aumento en los contagios.

“Si traes un microbio y lo sometes a situaciones extremas, sobre todo de frío y estrés, se pueden dar las condiciones adecuadas para causarte una infección”, explicó a UNAM Global el profesor de la Facultad de Medicina y vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM, Mauricio Rodríguez.

Otro de los aspectos que es clave para provocar enfermedades durante el invierno es el aire helado que modifica el organismo. Debido a que en el tracto respiratorio hay una capa de moco que ayuda a atrapar el polvo, polen o bacterias, virus y hongos, además protege la parte interna de zonas como nariz, boca, laringe, faringe, tráquea, bronquios y pulmones.

Sin embargo, como hay menos humedad ambiental, el moco se vuelve más delgado o incluso se seca por completo, entonces la captura de microorganismos es casi nula y se favorecen las infecciones. Por esta razón, se llevan a cabo campañas de vacunación para proteger a la población como la que se realizará del 9 al 13 de noviembre en el Megacentro de vacunación UNAM 2026.

¿Cuáles son los horarios del Megacentro de vacunación UNAM 2026 y quiénes pueden ir?

La Dirección General de Atención a la Salud (Centro Médico Universitario), informó los detalles de la jornada de aplicación en el Estadio Olímpico Universitario que se realizará de 9:00 a 14:00 horas. Se trata de cuatro biológicos clave para hacerle frente a los contagios:

Influenza (Esta vacuna se deberá aplicar únicamente a mayores de 6 meses de vida); COVID-19 “Moderna” (Solo para mayores de 6 meses de vida); Neumococo (Se aplicará solo a personas mayores de 60 años, y si no te la has aplicado en los últimos 2 años); y Sarampión y Rubéola (Esta vacuna solo es para menores de 50 años y si no te la has aplicado en los últimos 5 años).

El Megacentro de vacunación de la UNAM, se ubicará en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, CDMX. Podrán acudir integrantes de la comunidad UNAM y público en general. Toma en cuenta que el acceso será preferente para personas registradas.

En ese sentido, el registro se realiza en la página: salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/ . El sitio web despliega un calendario en el que la persona interesada elige el día y hora en el que desea ser atendida. Luego de esa selección tiene que responder un formulario con información personal y relacionada con su historial de salud.

EPP