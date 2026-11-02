Flor de Terciopelo, la Otra Planta de Día de Muertos que Además Cura Enfermedades Cardiacas

La flor de terciopelo —de un impactante color que va del rojo al violeta— es junto con el cempasúchil una planta representativa de la celebración del Día de Muertos en México, ¿pero sabías que además de su uso ornamental también tiene múltiples beneficios para la salud?

Su nombre científico es Celosia argentea y en nuestro país se le conoce como flor de terciopelo, cresta de gallo, mano de león o celosía.

Es una planta herbácea de la familia de los amarantos, que alcanza una altura de 40 a 60 centímetros.

Tiene tallos erguidos que con tendencia ceden por el peso de la flor, así como hojas simples de forma oval lanceolada y nerviación marcada.

De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), las flores aparecen en inflorescencias terminales erectas, densas y aplastadas, en forma de abanico o "cresta de gallo".

Su duración es larga, por lo que se puede disfrutar de ella durante mucho tiempo, desde la primavera hasta el verano.

Se cree que es originaria de África y de Asia, pero en la actualidad se puede encontrar en lugares donde haya mucha luz, ya que se adapta a casi cualquier clima, manifestó.

Múltiples usos y beneficios

La flor de terciopelo es famosa porque en la celebración de Día de Muertos se utiliza para decorar las ofrendas.

Pero aunque en México su uso es básicamente ornamental, tanto su flor como sus tallos, semillas y hojas tienen múltiples usos y beneficios, refirió la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En algunos lugares de África y la India, reveló, sus hojas y flores son utilizadas para preparar alimentos como ensaladas, donde se sirven hervidas. Incluso se le conoce como “espinacas de Lagos”.

De acuerdo con la dependencia, esta planta además tiene grandes beneficios para la salud, que van desde temas cardiacos hasta situaciones de la piel. Entre ellos destacó:

Se utiliza para tratar algunas enfermedades de la piel ya que tiene propiedades astringentes, depurativas y antibacteriales.

Se usa como tónico para curar enfermedades cardiacas.

El aceite extraído de sus semillas se emplea como remedio contra la diarrea y los parásitos intestinales.

“La flor de terciopelo con su belleza sumada a sus múltiples beneficios para nuestro cuerpo, la convierten en una planta maravillosa”, manifestó la Sader.

SPB