Salud

Flor de Terciopelo, la Otra Planta de Día de Muertos que Además Cura Enfermedades Cardiacas

Conoce aquí los beneficios de esta planta, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

La flor de terciopelo también es conocida como mano de león, celosía o cresta de gallo. Foto: N+La flor de terciopelo también es conocida como mano de león, celosía o cresta de gallo. Foto: N+

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¿Cómo es la Flor de Terciopelo? La Otra Planta de Día de Muertos que Cura Enfermedades del Corazón | N+