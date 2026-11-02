Aseguran Dos Tigres de Bengala, Vehículos y Envoltorios de Narcóticos en Sonora

Dos tigres de Bengala, tres vehículos y 20 envoltorios con una sustancia con características similares a metanfetamina, fueron asegurados durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia El Polvorín Dos, en Magdalena de Kino.



El operativo se llevó a cabo el 31 de octubre, mediante una acción coordinada entre la Fiscalía General de Justicia del Estado, Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en un inmueble ubicado sobre la calle Enrique Woolfolk, entre Caracas y Comisión Federal.



Durante la diligencia fueron asegurados un sedán modelo 2010, en cuyo interior había nueve envoltorios con narcóticos; otro sedán modelo 2013, con tres envoltorios, y una camioneta 2006, donde localizaron otros ocho más también con droga. Además, fueron encontrados dos ejemplares de tigre de Bengala, que quedaron bajo resguardo de personal de Profepa.



Los felinos fueron trasladados al Centro Ecológico de Hermosillo para recibir atención y protección especializada, mientras que los tres vehículos, documentación diversa y el inmueble quedaron asegurados como parte de las investigaciones por posibles delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, y otros que pudieran derivarse de las condiciones en que se encontraban los animales, sin que se reportaran personas detenidas.