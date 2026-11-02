Seguridad

Aseguran Dos Tigres de Bengala, Vehículos y Envoltorios de Narcóticos en Sonora

Todo lo resguardado se derivó tras un cateo realizado en un domicilio de la colonia El Polvorín Dos, en el municipio de Magdalena de Kino

Aseguran Dos Tigres de Bengala, Vehículos y Envoltorios de Narcóticos en SonoraAseguran Dos Tigres de Bengala, Vehículos y Envoltorios de Narcóticos en Sonora. Foto: FGJES

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