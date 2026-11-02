Salud

IMSS Coloca Implante Coclear a Bebé de 9 Meses y Logra que Escuche por Primera Vez

Tadeo nació con pérdida auditiva profunda en ambos oídos y recibió una cirugía en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI; ahora comienza a responder a los sonidos

Tadeo, el bebé de 9 meses que comenzó a escuchar gracias a un implante coclear del IMSSTadeo, el bebé de 9 meses que comenzó a escuchar gracias a un implante coclear del IMSS. Foto: IMSS

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