IMSS Coloca Implante Coclear a Bebé de 9 Meses y Logra que Escuche por Primera Vez

Un bebé de nueve meses comenzó a escuchar por primera vez luego de recibir un implante coclear en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de un procedimiento realizado en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, en la Ciudad de México.

El pequeño, llamado Tadeo, nació con hipoacusia profunda bilateral congénita, una condición que afecta la capacidad para percibir sonidos en ambos oídos. Ante este diagnóstico, especialistas del IMSS realizaron una cirugía para colocarle un dispositivo en el oído derecho, con el objetivo de favorecer su desarrollo auditivo y del lenguaje.

La intervención estuvo a cargo del doctor Román Alberto Peña Medina, jefe del servicio de Otorrinolaringología Pediátrica, quien trabajó junto con un equipo de médicos especialistas y personal de Enfermería. De acuerdo con el Instituto, Tadeo es uno de los pacientes de menor edad en recibir este tratamiento en sus instalaciones.

Tras la operación, el menor comenzó un proceso de adaptación al implante y seguimiento médico. La doctora Mara Vázquez, adscrita al servicio de Audiología del hospital, informó que el bebé ha respondido favorablemente y ya muestra reacciones ante distintos sonidos.

El implante coclear es un dispositivo electrónico que permite proporcionar señales auditivas a personas con pérdida auditiva severa o profunda. A diferencia de los auxiliares auditivos convencionales, no amplifica simplemente los sonidos, sino que transforma las señales acústicas en impulsos eléctricos que estimulan el nervio auditivo.

El doctor Peña Medina explicó que, después de la colocación del dispositivo, los pacientes necesitan un periodo de adaptación y consultas para realizar el llamado mapeo, procedimiento mediante el cual se ajusta la estimulación auditiva del aparato.

FBPT