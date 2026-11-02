Las Próximas Elecciones son las 'Más Importantes de Nuestra Vida', Dice Trump al Cerrar Campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este lunes su campaña con un discurso en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, en el que afirmó que las elecciones legislativas de este martes son las más importantes que se recuerdan y acusó al Partido Demócrata de postular a los candidatos más extremos y peligrosos de la historia del país.

"Este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las elecciones de mitad de mandato más importantes, creo, de nuestra vida", dijo Trump ante periodistas e invitados.

El mandatario sostuvo que los candidatos demócratas comparten una agenda de fronteras abiertas, aumento de impuestos por billones de dólares, retiro de armas a los ciudadanos y eliminación del petróleo y el gas natural. Los calificó de yihadistas y de miembros de la Hermandad Musulmana, y aseguró que buscan abrir las fronteras para que los migrantes puedan votar. Dijo que hace dos días se reportó que Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan, reunió firmas en una mezquita radical y llamó a Estados Unidos la casa de Satanás. También acusó a los demócratas de conspirar en Alaska para postular a un segundo Dan Sullivan y confundir a los electores, lo que calificó de fraude.

Trump dijo que, si los republicanos ganan, cada adulto recibirá 5 mil dólares.

El presidente presumió que su gobierno ha creado 25 billones de dólares en riqueza gracias a los aranceles y que hay inversiones por más de 22 billones de dólares en el país. Afirmó que los ingresos personales son los más altos de la historia, que la tasa de pobreza está en un mínimo histórico, que las exportaciones están en un máximo y que más personas trabajan que nunca. Agregó que Estados Unidos es el mayor proveedor de petróleo y gas natural del mundo, que no ha habido un solo ingreso ilegal por la frontera sur en 17 meses y que aprobó los mayores recortes fiscales de la historia, sin impuestos a propinas, horas extra ni Seguridad Social para los adultos mayores. Aseguró además que su gobierno detectó más de 100 mil millones de dólares en fraudes en estados como Minnesota y Maine.

En política exterior, afirmó que Estados Unidos ganó la guerra contra Irán, que no hay combates desde hace meses y que su gobierno controla el estrecho de Ormuz. Sostuvo que destruyó la fuerza aérea y la capacidad militar iraníes y eliminó a sus líderes, que Irán pidió detener esas acciones y que un acuerdo avanza, y que no permitirá que ese país tenga armas nucleares. Atribuyó a esa situación una caída récord en el precio del petróleo. Dijo también que su gobierno ganó la guerra en Venezuela en un solo día y que logró un acuerdo sobre Groenlandia, por el que agradeció a Dinamarca y a Europa.

Sobre la capital, aseguró que la delincuencia bajó cerca de 90 %, que la Guardia Nacional y otras corporaciones realizaron más de 16 mil detenciones, incluidas más de 3 mil por narcóticos, y que se retiró de las calles a unos 5 mil criminales de carrera. Señaló que se repararon 83 estatuas, fuentes y monumentos.

Trump detalló además proyectos para Washington. Dijo que su gobierno busca la aprobación final de un complejo militar en forma de arco triunfal en la rotonda junto al puente de Arlington, que según él será más hermoso y 20 % más grande que el Arco del Triunfo de París, y que tendrá capacidad para operar drones y francotiradores. Anunció un paseo peatonal de piedra blanca que conectará el Monumento a Lincoln con el río Potomac, y el Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses, con entre 250 y 500 estatuas en unas 45 acres a orillas de ese río, cuyas obras dijo ya iniciadas. Añadió que renovará un campo de golf contiguo, que abrirá al público con un descuento para los residentes de Washington y que, afirmó, podrá recibir torneos como el US Open y la Ryder Cup.

Sobre el estanque, construido en 1922, Trump afirmó que nunca funcionó bien por filtraciones, algas y problemas causados por el clima. Dijo que Barack Obama y Joe Biden gastaron más de 144 millones de dólares sin lograr repararlo, que el sitio estuvo cerrado casi todo ese tiempo, en periodos de uno o dos años, y que al intentar reabrirlo perdía 40 mil galones de agua al día. Según su versión, su gobierno lo abrió temporalmente en julio, lo cerró para cambiar las tuberías y ahora lo reabrió con tuberías nuevas, un recubrimiento y un fondo azul oscuro, por una fracción de lo que gastaron sus antecesores. Agradeció al secretario del Interior, Doug Burgum.

El presidente dijo que hubo vandalismo en el estanque, en el césped y en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial, que se detuvo a una persona y que se instalaron más cámaras.

Trump dijo que su gobierno considera cambiar el nombre a estanque reflectante Trump y que lo anunciaría al día siguiente, aunque enseguida aclaró que bromeaba.

"Solo estoy bromeando. Por favor, no lo reporten", dijo el presidente.

El estanque se ha convertido en uno de los símbolos del empeño de Trump por restaurar Washington. El discurso se dio en la víspera de unos comicios para los que los republicanos redoblaron esfuerzos con el fin de movilizar a su base electoral, mientras los demócratas mostraban un cauto optimismo ante la posibilidad de recuperar el control del Congreso.

Las últimas encuestas apuntan en esa dirección. El sondeo más reciente de The New York Times y el instituto Siena estima que los republicanos perderían las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que en Iowa aún no hay ganador claro. La misma encuesta registró que 38 % de los estadounidenses consultados en esos siete estados aprueba la gestión de Trump, quien ganó las presidenciales de 2024 con amplio margen en cinco de ellos.

El modelo de pronósticos Decision Desk HQ da a los demócratas 84 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes, cinco puntos más que hace una semana. El agregador de encuestas les asigna 64 % de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, siete puntos porcentuales más que hace siete días.

Analistas advirtieron que los resultados reales se conocerán solo tras el recuento de las boletas al cierre de la votación, porque los votantes republicanos suelen participar menos en las encuestas de intención de voto, que en otras ocasiones han sobreestimado las ganancias demócratas.

CT