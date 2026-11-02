Internacional

Las Próximas Elecciones son las 'Más Importantes de Nuestra Vida', Dice Trump al Cerrar Campaña

Dijo que cada adulto recibirá 5 mil dólares si ganan los republicanos y reabrió el estanque del Monumento a Lincoln

Trump Cierra Campaña: Esto Dijo el Presidente de EUA Previo a Elecciones de Medio TérminoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln. Foto: Reuters

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