Trump Acude a la Corte Suprema en Nuevo Intento por Bloquear 20 Mil Votos en California

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que ordene a California apartar 20 mil boletas electorales por correo que el Departamento de Justicia (DOJ) atribuye a posibles votantes no ciudadanos. La petición de emergencia se presentó un día antes de las elecciones de medio término.

La solicitud llegó después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara los argumentos del Gobierno para bloquear las papeletas y someterlas a un examen más exhaustivo. La semana pasada, la administración Trump ya había sufrido dos derrotas en su intento por apartar más de 20 mil votos.

El panel de apelaciones, igual que un tribunal inferior, citó la cláusula de la Constitución que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.

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Los jueces escribieron en su decisión del viernes: "Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales".

El Gobierno había acudido al Noveno Circuito después de que el juez David Carter, del Distrito Central de California, considerara que la solicitud del DOJ vulneraría la autonomía del estado para organizar sus propios comicios y pondría en riesgo el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses. En su resolución advirtió que la medida podría privar de un derecho fundamental a miles de electores con base en acusaciones inciertas y datos susceptibles de contener errores.

El DOJ presentó la demanda el 15 de octubre, después de identificar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, a más de 20 mil personas que considera posibles votantes no ciudadanos. Pidió a las autoridades electorales que apartaran sus papeletas y verificaran su ciudadanía antes de contabilizarlas, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.

Las autoridades californianas advirtieron que separar las boletas identificadas sería difícil, porque los votos se desvinculan de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento, y que ello podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento.

La tensión entre California y la Casa Blanca aumentó conforme se acercan los comicios. El gobernador Gavin Newsom anunció que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado para proteger cada voto, en respuesta a la directriz del Gobierno de Trump de situar agentes federales en los centros de votación.

"Mañana emitiremos el veredicto sobre el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos", escribió Newsom este lunes en un mensaje en su cuenta de X.

CT