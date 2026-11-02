Internacional

Trump Acude a la Corte Suprema en Nuevo Intento por Bloquear 20 Mil Votos en California

California cuestionó la lista federal y advirtió que apartar boletas podría retrasar el conteo

Trump Acude a la Corte Suprema en Nuevo Intento por Bloquear 20 Mil Votos en CaliforniaEl presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, camina tras descender del Marine One. Foto: Reuters / Archivo

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