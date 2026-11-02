Internacional

¿Quién Era Nathalia Gadelha?, la Copiloto de 20 Años que Murió en Accidente Aéreo en Florida

La joven había obtenido su licencia de aviación a los 17 años y acumulaba experiencia de vuelo

Quién Era Nathalia Gadelha, la Copiloto de 20 Años que Murió en Accidente Aéreo en FloridaQuién Era Nathalia Gadelha, la Copiloto de 20 Años que Murió en Accidente Aéreo en Florida. Foto: Threads @itsnatfilg

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nathalia Gadelha, copiloto de 20 años, murió en un accidente aéreo en Florida. Obtuvo su licencia de aviación a los 17 años y acumulaba experiencia como piloto comercial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+