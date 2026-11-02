¿Quién Era Nathalia Gadelha?, la Copiloto de 20 Años que Murió en Accidente Aéreo en Florida

Nathalia Gadelha Filgueiras tenía 20 años y desde adolescente había comenzado a prepararse para convertirse en piloto. La joven, nacida en Estados Unidos e hija de padres brasileños, obtuvo su licencia de aviación a los 17 años, antes incluso de conseguir un permiso para conducir un automóvil. Su historia volvió a ser noticia luego de que se confirmara que era una de las nueve personas que murieron en el accidente de un avión en Florida.

Familiares de Nathalia confirmaron su identidad a medios locales de Estados Unidos este lunes 2 de noviembre de 2026. La joven era una de las copilotos del Learjet 60 que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach.

En 2023, cuando obtuvo su licencia de aviación, la joven ya acumulaba 88 horas de vuelo. En ese momento todavía cursaba la preparatoria y tenía 17 años.

Su madre, Camila, contó a The New York Post que Nathalia estaba por cumplir 21 años en enero y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial.

La mujer expresó que estaba orgullosa de que su hija hubiera podido cumplir su sueño de volar, aunque reconoció que siempre tuvo temor de que su trabajo la alejara de ella.

El Learjet 60 se estrelló alrededor de las 12:50 horas del domingo, tiempo local, en una zona residencial cercana al vecindario de Cresthaven, en el condado de Palm Beach. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas.

Las nueve personas que viajaban a bordo murieron. Hasta la mañana del lunes, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de las otras ocho víctimas.

De acuerdo con audios del centro de control de tráfico aéreo de Miami, difundidos por The New York Times, una piloto informó antes del accidente que el avión enfrentaba lluvia, hielo ligero y turbulencia moderada.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) programó una conferencia de prensa para este lunes 2 de noviembre, a fin de dar información sobre las primeras acciones de la investigación.