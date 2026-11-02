Recuperan Cuerpo de Hombre de 60 Años Tras Tres Días de Búsqueda en Ensenada, BC

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años, originario de Tijuana, fue localizado en la zona conocida como Lengüeta Arenosa, en el ejido Esteban Cantú, en Ensenada, después de tres días de búsqueda.

El director de Bomberos de Ensenada, Julio César Cota, informó que las labores comenzaron el viernes 30 de octubre con la participación de elementos de la Secretaría de Marina.

El sábado, el reporte fue canalizado al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), por lo que se incorporaron otras corporaciones de emergencia para continuar con los trabajos de localización.

Finalmente, elementos de la División de Rescate Acuático localizaron el cuerpo y participaron en las maniobras para su recuperación.

Hasta la información proporcionada, no se detallaron las circunstancias en las que ocurrió la desaparición ni las causas del fallecimiento.

APG