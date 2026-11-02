Seguridad

Recuperan Cuerpo de Hombre de 60 Años Tras Tres Días de Búsqueda en Ensenada, BC

El hombre era originario de Tijuana; elementos de Rescate Acuático participaron en la localización y recuperación en el ejido Esteban Cantú

Recuperan Cuerpo de Hombre de 60 Años Tras Tres Días de Búsqueda en Ensenada, BCRecuperan Cuerpo de Hombre de 60 Años Tras Tres Días de Búsqueda en Ensenada, BC | Foto: Bomberos Ensenada

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