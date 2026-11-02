Seguridad

Detienen a Presunto Integrante de Banda que Roba Autos en Nuevo León

El sujeto también será investigado por supuestos hurtos cometidos en el Área Metropolitana de Monterrey

DetenidoEl sujeto portaba más de 40 mil pesos en efectivo. Foto: Fuerza Civil

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