Detienen a Presunto Integrante de Banda que Roba Autos en Nuevo León

Autoridades de Fuerza Civil lograron capturar a un hombre que presuntamente es integrante de una banda de dedica al robo de autos en el estado de Nuevo Léon. Fue en el municipio de Apodaca donde los elementos lograron capturarlo.

El arresto ocurrió luego de que los elementos de seguridad lograra ubicar una camioneta que contaba con las características de un vehículo que era buscado, por lo que procedieron a detener su paso en el cruce de las calles Camino al Venado y la Carretera a Laredo.

Las autoridades de inmediato pidieron al conductor que bajara de la camioneta y procedieron a realizar las labores correspondientes. Dentro del vehículo fueron localizados diversos envoltorios con sustancias similares a la marihuana y cristal, así como dos armas cortas y más de 43 mil pesos en efectivo.

Tras localizar estos artículos, elementos de Fuerza Civil de inmediato arrestaron al hombre, quien fue identificado como Rufino ’N’, de 33 años de edad. El sujeto ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se deslinde su situación legal.

Los elementos de seguridad informaron que el sujeto será investigado por diversos robos, así como su relación con un grupo delictivo que se dedica al hurto de vehículos. Se espera que sea en los próximos días cuando se revelen más detalles la respecto.