Deportes

Futbolista Jesús de Miguel Sufre Paro en la Cancha: ¿Cuál es su Estado de Salud?

Luego de un duro choque con el portero de FC Andorra, el delantero del Tenerife quedó tendido cerca de la media cancha

Jesús de Miguel Alameda festeja un gol durante un partido de su equipoJesús de Miguel Alameda festeja un gol durante un partido de su equipo. Foto: Club Deportivo Tenerife

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+