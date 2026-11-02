Futbolista Jesús de Miguel Sufre Paro en la Cancha: ¿Cuál es su Estado de Salud?

Momentos de tensión y angustia se vivieron en la Jornada 12 de la Segunda División del futbol de España luego de que el delantero Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorespiratorio en la cancha debido a un duro choque con un rival en el partido CD Tenerife vs FC Andorra.

Fue en el minuto 95+3 cuando el futbolista buscaba controlar una pelota larga y fue impactado por el portero Jesús Owono, del FC Andorra, cerca de la media cancha. El guardameta fue con todo a despejar el balón dividido, pero su rodilla impactó también en el pecho de Jesús de Miguel.

El artillero del Tenerife quedó tendido en el suelo y las asistencias médicas entraron de inmediato a atenderlo. Cuando se dieron cuenta de la gravedad lo sacaron en camilla y lo subieron a una ambulancia, donde sufrió un paro cardiorespiratorio y los paramédicos hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo.

De manera urgente fue trasladado hasta un hospital cercano. En la cancha, el árbitro Manuel Ángel Pérez suspendió el partido en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Más tarde, el Club Deportivo Tenerife emitió un comunicado sobre el estado de salud del futbolista e indicó que "está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad".

También se agregó que “los servicios médicos del club se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades”. De igual modo trascendió que Jesús de Miguel respiraba por sí mismo, aunque permanecía inconsciente.

El encuentro CD Tenerife vs FC Andorra de la Segunda División fue suspendido luego de que el silbante y ambas escuadras lo acordaron así. Al momento de la suspensión el marcador estaba empatado 2-2. Las autoridades de la Liga deberán decidirán si se mantiene ese resultado o se juegan posteriormente los minutos restantes.

"El partido fue detenido ​en el ​minuto 96 ‌para ‌la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos ​retiramos a vestuarios", informó el silbante en la cédula, de acuerdo con la prensa española.

"Una vez reunidos ‌con capitanes ‌y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo por todas las partes", agregó.

Hay que señalar que fue la segunda suspensión del partido, que debió jugarse el domingo 1 de noviembre. Pero debido a las intensas lluvias registradas en las Islas Canarias, se cambió para este lunes.

Jesús de Miguel Alameda es un futbolista español de 30 años de edad que nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Utiliza el número 9 en el dorsal y en este partido contra el Andorra había arrancado como suplente, pero ingresó de cambio en el minuto 58 en lugar de Enric Gallego.

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Con información de N+