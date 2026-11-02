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¿Quién es Jesús de Miguel? Futbolista que Sufrió Paro Durante Partido en Tenerife

Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, tuvo que ser trasladado a un hospital y se reporta "estable, dentro de la gravedad"

Jesús de Miguel, futbolista del TenerifeJesús de Miguel, futbolista del Tenerife | Foto: X (CDTOficial)

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