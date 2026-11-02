¿Quién es Jesús de Miguel? Futbolista que Sufrió Paro Durante Partido en Tenerife

Este lunes el Club Deportivo Tenerife recibió al FC Andorra para jugar un partido de la Segunda División de España, pero el partido tuvo que ser suspendido en los minutos finales debido a que el delantero Jesús de Miguel tuvo que ser trasladado a un hospital luego de sufrir un fuerte choque con el portero rival.

De acuerdo con reportes en la prensa española, Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio producto del golpe en su pecho. De momento, la información oficial del club detalla que el atacante de 30 años de edad"está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", se lee en el comunicado del Tenerife.

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¿Quién es Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que sufrió un paro en la cancha?

Jesús de Miguel Alameda es un futbolista español de 30 años de edad que nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Su carrera como profesional comenzó en las categorías juveniles del Leganés, club que lo vendió en el 2016 al Lugo Fuenla. Posteriormente, pasó por el Inter de Madrid, el CF Fuenlabrada, Unión Adarve y Nalvalcarnero, así como por las filas de Unionistas CF y Castellón para finalmente llegar al Tenerife en 2025 a cambio de 600 mil euros.

A lo largo de su carrera Jesús de Miguel ha marcado 54 goles a nivel de clubes.