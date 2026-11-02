Sociedad

Muere Hombre Durante Visita al Panteón Tepeyac en Ciudad Juárez

De acuerdo con las autoridades, el hombre perdió el conocimiento repentinamente mientras se encontraba en el panteón

Un hombre fallece repentinamente en cementerioUn hombre fallece repentinamente en cementerio. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre de 56 años fallece repentinamente mientras visitaba la tumba de un familiar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+