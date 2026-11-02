Muere Hombre Durante Visita al Panteón Tepeyac en Ciudad Juárez

La mañana de este lunes, un hombre de 56 años falleció mientras visitaba la tumba de un familiar en el panteón Tepeyac, ubicado en el cruce de las calles Holanda y Madrid, en la colonia Industrial de Ciudad Juárez.

El hecho fue reportado a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al cementerio para atender el reporte de una persona aparentemente inconsciente. De acuerdo con los primeros informes, el hombre había acudido al lugar en compañía de su hijo cuando, repentinamente, se desvaneció y dejó de responder.

Las autoridades informaron que el hombre habría sufrido un paro cardíaco; sin embargo, señalaron que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

Posteriormente, se solicitó la presencia de personal del Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicarán los estudios correspondientes. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado oficialmente.