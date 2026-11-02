Deportes

Con Messi y Cristiano Ronaldo: Lista de Nominados al Once Ideal de FIFPro 2026

Los 26 finalistas al FIFPRO World 11 2026 fueron elegidos por 19,806 futbolistas de 73 países

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se saludan previo a un partido en España en 2016Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se saludan previo a un partido en España en 2016 | Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+