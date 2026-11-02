Con Messi y Cristiano Ronaldo: Lista de Nominados al Once Ideal de FIFPro 2026

FIFPro, la organización mundial que representa a las y los futbolistas profesionales —compuesta por más de 70 sindicatos nacionales de jugadores y que actúa en nombre de más de 70 mil jugadores y jugadoras en todo el mundo—, dio a conocer a los nominados para conformar el once ideal de 2026.

El FIFPRO World 11 es un reconocimiento elegido por futbolistas, para futbolistas, siendo el único premio futbolístico a nivel mundial que es decidido exclusivamente por jugadores profesionales y en esta ocasión 19 mil 806 futbolistas de 73 países han votado para elegir a su equipo del año.

Los finalistas del FIFPRO World 11 son los 26 futbolistas que recibieron más votos de sus compañeros, esto gracias a su rendimiento entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, es decir durante la temporada anterior. Para ser elegibles, los jugadores deben haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese lapso.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están entre los nominados

A pesar de estar en los tramos finales de sus respectivas carreras, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo siguen contando con el reconocimiento entre sus pares, ya que ambos aparecen en la lista de nominados para conformar el once ideal de FIFPro.

El argentino llegó a la final de la Copa del Mundo y aunque quedó en segundo lugar, sus actuaciones a lo largo del torneo confirmaron sus estatus de leyenda. Por su parte, aunque el portugués no pudo llegar tan lejos en el Mundial, se convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis ediciones distintas del certamen y además, ganó la Saudi Pro League con el Al-Nassr, en donde sigue persiguiendo el récord de los mil goles.

Lista de nominados al once ideal FIFPro 2026

El portero, los tres defensas, los tres centrocampistas y los tres delanteros que hayan recibido más votos serán seleccionados para el once ideal. La última plaza del equipo se asignará al jugador de campo restante con el siguiente mayor número de votos.

El resultado de la votación se dará a conocer el lunes 9 de noviembre a través de las plataformas digitales de FIFPRO. Estos son los nominados:

Porteros

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentina)

David Raya (Arsenal, España)

Defensas

Pau Cubarsí (Barcelona, España)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, España)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Gabriel (Arsenal, Brasil)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

William Saliba (Arsenal, Francia)

Dayot Upamecano (Bayern de Múnich, Francia)

Centrocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentina)

Pedri (Barcelona, España)

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)

Rodri (Manchester City/Barcelona, España)

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Delanteros

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Harry Kane (Bayern de Múnich, Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain, Georgia)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina)

Michael Olise (Bayern de Múnich, Francia)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Lamine Yamal (Barcelona, España)