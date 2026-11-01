Kimi Antonelli Hace Historia en México: Se Convierte en el Campeón Más Joven de la F1

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 fue testigo de un acontecimiento que quedará para la posteridad en el automovilismo, pues en la carrera de hoy Kimi Antonelli se consagró como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

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Antonelli, piloto italiano de la escudería Mercedes, finalizó la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el tercer lugar, quedándose así con el título del Campeonato de Pilotos y convirtiéndose en el más joven de todos los tiempos en conquistarlo, con apenas 20 años y 68 días de edad.

De esta manera, Antonelli supera el récord que, desde 2010, le pertenecía a Sebastian Vettel quien se coronó campeón con 23 años y 134 días. Ahora, Kimi escribe su nombre con letras doradas en la historia de la Fórmula 1. Además, se convierte en el primer campeón italiano desde 1953, después de Alberto Ascari.

Durante la ceremonia de premiación, Kimi Antonelli fue alzado en hombros por dos de los mejores pilotos de la historia. En una postal que quedará para la posteridad, Lewis Hamilton y Max Verstappen cargaron al italiano frente al público mexicano para celebrar su obtención del título mundial.