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Kimi Antonelli Hace Historia en México: Se Convierte en el Campeón Más Joven de la F1

El piloto italiano superó el récord de Sebastian Vettel, quien se coronó en 2010 con 23 años y 134 días a bordo de un Red Bull

Kimi Antonelli celebra su campeonato del mundo en la Fórmula 1Kimi Antonelli celebra su campeonato del mundo en la Fórmula 1 | Foto: AFP
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