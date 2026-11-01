¿A Qué Hora Corre Checo Pérez Hoy en el GP de México 2026?: Horario y Canal de Transmisión

La espera terminó para los aficionados del automovilismo. Este domingo 1 de noviembre de 2026 se disputa el Gran Premio de México, donde Sergio 'Checo' Pérez volverá a correr frente a su afición, ahora como piloto de Cadillac, en una de las fechas más esperadas del calendario de Fórmula 1.

Después de las prácticas libres y la clasificación realizadas durante el viernes y sábado, los pilotos están listos para disputar la carrera principal, en la que buscarán sumar puntos para sus respectivas escuderías.

¿A qué hora corre Checo Pérez?

Checo Pérez correrá este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, cuando se apaguen los semáforos y comience la competencia en el circuito capitalino.

El Gran Premio está programado a 71 vueltas, equivalentes a aproximadamente 305 kilómetros de recorrido. Antes de la carrera, los aficionados podrán seguir otras actividades del programa, entre ellas el desfile de pilotos, previsto para las 12:00 horas.

Los aficionados podrán seguir la participación de Checo Pérez y el resto de los pilotos a través de diferentes opciones de televisión y streaming.

La transmisión del Gran Premio de México estará disponible de manera gratuita en televisión abierta por TUDN Canal 5.

El Gran Premio de México representa una fecha importante para Sergio Pérez, quien regresó a competir en territorio nacional después de un año de ausencia en la Fórmula 1.

Como parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026, Sergio 'Checo' Pérez protagonizó una exhibición el pasado miércoles 28 de octubre en Paseo de la Reforma, donde condujo un monoplaza de Cadillac ante miles de aficionados que se reunieron para verlo.

El recorrido se realizó entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el evento congregó a más de 100 mil personas y concluyó sin incidentes.

La exhibición comenzó después de las 10:20 horas. Durante el espectáculo, el piloto mexicano realizó varias maniobras, entre ellas las conocidas como donas, que provocaron ovaciones entre los asistentes. Al finalizar, también se acercó a sus seguidores para firmar algunos objetos y convivir brevemente con ellos.

FBPT