EUA Aprueba el Medicamento Genérico Lenacapavir Contra el VIH

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de Estados Unidos aprobó este lunes una versión genérica de Lenacapavir, un tratamiento preventivo del VIH que se administra mediante inyección dos veces al año, informó el fabricante y una organización de salud internacional.

La aprobación fue anunciada por Dr. Reddy's Laboratories, farmacéutica india que fabrica la versión genérica del Lenacapavir, y por Unitaid, iniciativa internacional para suministrar medicamentos en países de bajos ingresos.

Se espera que el fármaco cueste 40 dólares al año por persona en los países donde estará disponible, el mismo precio que las pastillas preventivas diarias disponibles actualmente. Pero las inyecciones son mucho más convenientes que las pastillas porque se necesitan con mucha menos frecuencia y casi eliminaron las nuevas infecciones en dos estudios pioneros con personas de alto riesgo.

Las personas no siempre toman su dosis diaria de medicamento y, "si no lo tomas, no puedes quedar protegido contra el VIH", afirmó a la agencia Associated Press (AP) Carmen Pérez Casas, responsable de VIH de la organización financiadora Unitaid, una agencia de salud global. "Con lenacapavir, tenemos mucha más esperanza".

En última instancia, señalaron defensores, el medicamento debería ayudar a reducir los casos de VIH y Sida --y las muertes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 41 millones de personas en todo el mundo vivían con VIH y 570 mil murieron por causas relacionadas con el VIH el año pasado.

El Lenacapavir genérico no puede venderse en Estados Unidos porque una versión de marca, Yeztugo, fabricada por Gilead Sciences y aprobada el año pasado, sigue protegida por una patente. El precio de lista en Estados Unidos para esa versión es de 28,218 dólares al año.

Funcionarios de Gilead sostienen que es similar al de algunos otros tipos de PrEP, sigla de profilaxis preexposición.

El nuevo medicamento genérico recibió la aprobación de la FDA como parte de un procedimiento establecido desde hace años para garantizar la calidad y seguridad de los fármacos contra el VIH que el gobierno estadounidense suministra a otros países.

Esta autorización también puede facilitar y agilizar los procesos de evaluación y aprobación regulatoria en diversas naciones. No obstante, se trata de una aprobación de carácter “tentativo”, una clasificación que la FDA otorga habitualmente a los medicamentos genéricos cuando el producto original aún se encuentra protegido por una patente.

TLS