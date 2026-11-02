Salud

EUA Aprueba el Medicamento Genérico Lenacapavir Contra el VIH

Se espera que el fármaco cueste 40 dólares al año por persona en los países donde estará disponible

Aplicación de lenacapavirUna enfermera administra lenacapavir a Tambudzai Ndlovu durante el lanzamiento del nuevo medicamento. Foto: AP

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