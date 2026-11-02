Oso Muere Atropellado en Carretera a Monclova en El Carmen, Nuevo León

Un oso murió atropellado en la carretera a Monclova en el municipio de El Carmen, Nuevo León. El hecho se registró durante la madrugada del lunes a la altura de la calle Chapultepec, cerca de la colonia El Jaral.

Fueron ciudadanos quienes reportaron el hecho al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil de El Carmen. Al arribar al punto del atropello, los rescatistas confirmaron la muerte del mamífero.

Se trató de un osezno de oso negro americano que medía aproximadamente 80 centímetros de largo y presentaba heridas por atropellamiento, aparentemente causadas por un camión de carga. El cuerpo sin vida del ejempla quedó tendido sobre la carretera a Monclova.

Hasta el momento, no se sabe nada sobre el presunto responsable del atropello de esta especie que es considerada en peligro de extinción. De igual manera, las autoridades de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León no se han pronunciado al respecto de este accidente que terminó con la vida de un oso negro.

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El pasado 29 de septiembre se registró un hecho similar, en el que una osa fue atropellada sobre la carretera Monterrey - Colombia, y de dos oseznos en el municipio de Salinas Victoria. Los tres ejemplares fueron rescatados y atendidos, para posteriormente ser regresados a su hábitat natural.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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