Accidentes

Oso Muere Atropellado en Carretera a Monclova en El Carmen, Nuevo León

El osezno presentaba heridas por atropellamiento presuntamente causadas por un camión de carga

Avistamiento de oso en colonia Satélite MonterreyAvistamiento de oso en Monterrey. Foto: PCNL

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