Tiroteo en Monterrey, California, Deja Dos Muertos y Dos Heridos

El Departamento del Alguacil del condado de Monterrey (Monterey County), en el estado de California, anunció que investiga un tiroteo ocurrido durante la madrugada. En una conferencia de prensa, la Policía confirmó que hubo un saldo de dos muertos.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Moss Landing, ubicada en la boca de la ciénega Elkhorn, al norte del condado. La localidad se ubica casi 30 kilómetros al norte de la ciudad de Monterrey y a 19 kilómetros de Salinas. Se trata de una zona agrícola que desde hace más de un siglo cuenta con un gran peso en la economía californiana.

Según se lee en el comunicado de la Policía del Condado de Monterrey, sus elementos llegaron a la comunidad al norte de Bahía por la mañana. Su arribo habría ocurrido horas después de que se produjera el tiroteo.

En la operación también participa la Policía de Parques Estatales de California. Este cuerpo policíaco ha cerrado Jetty Road, donde ocurrió el tiroteo, así como la playa estatal de Moss Landing.

La Policía de Monterrey ha señalado que no hay una amenaza activa para la comunidad. No obstante, ha reiterado que se trata de una investigación en curso.

Poco antes de la 1 de la tarde, la Policía de Monterrey ofreció una conferencia de prensa en el lugar de los hechos, en las cercanías de la playa estatal de Moss Landing. El tiroteo habría ocurrido en un camino que corre de forma paralela a la playa.

“A nuestra llegada detectamos dos víctimas. La dos víctimas fueron declaradas muertas en la escena del crimen”, explicó un portavoz de la policía. Los fallecidos no han sido identificados.

”Poco después de que iniciara la investigación, detectamos un tercer individuo que arribó a un hospital local”, añadió. Una cuarta persona herida ha sido hallada, pero no contaba con lesiones que pusieran en peligro su vida.

AMP