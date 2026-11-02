Internacional

Tiroteo en Monterrey, California, Deja Dos Muertos y Dos Heridos

La Policía del Condado de Monterrey reveló en una conferencia que el tiroteo ha dejado dos muertos

Policía del Condado de MontereyPolicía del Condado de Monterey confirma tiroteo con múltiples muertos. Foto: Policía del Condado de Monterey

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Tiroteo en Monterrey, California, Hoy: Saldo de la Balacera en Moss Landing | N+