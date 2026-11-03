Seguridad

Encuentran Cuerpo Dentro de Taxi en la Carretera Federal Tuxpan-Tampico

En la zona norte de la entidad veracruzana se registró la movilización de autoridades tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un vehículo de alquiler

Encuentran Cuerpo Dentro de Taxi en la Carretera Federal Tuxpan-TampicoElementos de seguridad tomaron conocimiento y resguardaron el lugar de los hechos. Foto: Archivo | N+

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Un hombre fue hallado muerto en un taxi en la carretera Tuxpan-Tampico. La policía resguarda el área y busca pistas sobre el crimen.

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