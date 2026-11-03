Encuentran Cuerpo Dentro de Taxi en la Carretera Federal Tuxpan-Tampico

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de un taxi en una brecha a un costado de la carretera federal 180 Tuxpan-Tampico, en el municipio de Pueblo Viejo, al norte del estado, a escasos metros de un restaurante ubicado en esa zona.

De acuerdo con la información recabada, la víctima, quien se encuentra en calidad de no identificada, se encontraba dentro del taxi marcado con el número económico 31, de la ruta Pueblo Viejo-Paso del Humo.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento y resguardaron el área, mientras que policías ministeriales y peritos criminalistas llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta este momento no existen indicios del o los presuntos responsables. Asimismo, tampoco se ha establecido cuál podría ser el móvil de este crimen ocurrido en la zona norte de la entidad veracruzana.