Seguridad

Colectivo Localiza Restos Óseos Durante Búsqueda de Desaparecidos en Nuevo Laredo

Las labores se llevaron a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal

Colectivo Localiza Restos Óseos Durante Búsqueda de Desaparecidos en Nuevo LaredoColectivo Localiza Restos Óseos. Foto: Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas

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Restos óseos descubiertos en colonia El Progreso por colectivo Amor por los Desaparecidos.

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