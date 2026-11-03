Colectivo Localiza Restos Óseos Durante Búsqueda de Desaparecidos en Nuevo Laredo

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron restos óseos humanos.

El hallazgo ocurrió en la colonia El Progreso, en Nuevo Laredo, durante una jornada de búsqueda realizada este lunes 2 de noviembre, en el marco del Día de los Fieles Difuntos.

Las labores se llevaron a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal.

De acuerdo con la información, los restos se encontraban en la superficie y estaban acompañados de prendas de vestir.

Hasta el momento, no se ha informado a quién podrían pertenecer los restos, ni las autoridades han emitido una postura oficial sobre el hallazgo.